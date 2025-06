Przełom na Bliskim Wschodzie? Trump o zakończeniu „12-dniowej wojny”

Donald Trump ogłosił w nocy z poniedziałku na wtorek całkowite zawieszenie broni pomiędzy Izraelem a Iranem. Jak wyjaśniał, miało ono zacząć obowiązywać około północy we wtorek czasu wschodniego, co miało dać obu krajom czas na zakończenie ostatnich trwających misji. Wówczas Iran miał zaprzestać ataków, a po 12 godzinach zrobić to Izrael, po czym po kolejnych 12 godzinach „wojna miała zostać uznana za zakończoną”.

„Zakładając, że wszystko zadziała tak, jak powinno, a tak się stanie, chciałbym pogratulować obu krajom, że mają wytrzymałość, odwagę i inteligencję, aby zakończyć to, co należy nazwać »12-dniową wojną«. Ona mogła trwać latami i zniszczyć cały Bliski Wschód, ale tak się nie stało i nigdy się nie stanie” – podkreślił prezydent USA na swojej platformie Truth Social.

Wojna Iranu z Izraelem. Donald Trump ogłosił zawieszenie broni. Jak jest naprawdę?

Na oświadczenie Trumpa i jego harmonogram początkowo nie zareagował Iran ani Izrael. Irańskie media donosiły o trwających izraelskich nalotach, m.in. w okolicach Teheranu. Szef MSZ Iranu Abbas Araghch przekonywał, że porozumienie ws. zawieszenia broni lub zaprzestania działań wojskowych nie zostało osiągnięte. Podkreślił, że jego kraj zaprzestanie ataków, jeśli Izrael wstrzyma naloty do godz. 4 rano czasu lokalnego. Izraelskie ataki powietrzne trwały właśnie do tego czasu.

Szef irańskiej dyplomacji również zaznaczał, że ataki trwały „do ostatniej chwili”. Izraelskie wojsko przekonywało, że Iran wystrzelił w jego kierunku rakiety po obiecanym przerwaniu ostrzału. Informowano też o skutkach irańskich nalotów. W wyniku ostatniego ostrzału ze strony Iranu zginęły co najmniej trzy osoby, a osiem zostało rannych. Irańska telewizja państwowa w końcu ogłosiła zawieszenie broni, ale Izrael wciąż informował o ciągłych atakach rakietowych.

