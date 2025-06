Ubiegasz się o wizę w celu podjęcia nauki w USA? Musisz spełnić kolejny obowiązek

Jak dowiadujemy się z komunikatu US Embassy Warsaw, ze skutkiem natychmiastowym wszystkie osoby ubiegające się o wizę nieimigracyjną w celu podjęcia nauki w Stanach Zjednoczonych powinny zmienić ustawienia prywatności swoich kont w mediach społecznościowych na publiczne.

USA wprowadzają nowy wymóg dla obcokrajowców. Chodzi o wizy

Amerykanie wyjaśniają, że dotyczy to tych, którzy chcą otrzymać wizy „zarówno w ramach akademickiego programu studiów (wiza F), jak i nieakademickiego kursu kształcenia (wiza M), a także osoby aplikujące o wizę nieimigracyjną w związku z udziałem w zatwierdzonym przez rząd USA programie wymiany akademickiej, naukowej lub kulturalnej (wiza J)”.

Ambasada USA w Polsce tłumaczy, że „ma to na celu ułatwienie procedur weryfikacyjnych niezbędnych do potwierdzenia tożsamości i oceny dopuszczalności wjazdu do Stanów Zjednoczonych zgodnie z przepisami prawa USA”.

W komunikacie przypomniano, że już od 2019 roku Stany Zjednoczone wymagają od osób ubiegających się o wizę – zarówno imigracyjną, jak i nieimigracyjną – podania informacji w formularzach wizowych, które umożliwią zidentyfikowanie ich w mediach społecznościowych.

„W szczególności konieczne jest wskazanie w formularzu DS-160 nazw użytkownika (tzw. handles) ze wszystkich platform społecznościowych używanych w ciągu ostatnich pięciu lat” – czytamy.

