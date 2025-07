Tego lata osy wyjątkowo aktywne. Wypróbuj łatwy trik, by się ich pozbyć

W październiku 2024 roku w spokojnym miasteczku Stoughton w stanie Wisconsin doszło do zdarzenia, które zbulwersowało zarówno mieszkańców, jak i lokalne służby sanitarne.

Psychoaktywna pizza i masowe zatrucie

W wyniku nieumyślnego skażenia produktów spożywczych substancją psychoaktywną – THC, czyli tetrahydrokannabinolem – co najmniej 85 osób odczuło objawy zatrucia po zjedzeniu posiłków w lokalnej pizzerii. Zdarzenie to zostało dokładnie opisane w raporcie opublikowanym 24 lipca 2025 roku w „Morbidity and Mortality Weekly Report”, wydawanym przez amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC).

Sygnał o niepokojącej serii przypadków dotarł do Public Health Madison & Dane County (PHMDC) 24 października 2024 roku. Jak poinformowano, w ciągu dwóch dni siedem osób trafiło do szpitala z objawami takimi jak zawroty głowy, senność i niepokój – wszystkie spożywały wcześniej dania z restauracji Famous Yeti’s Pizza.

W kolejnych dniach skala problemu rosła. Ostatecznie PHMDC zidentyfikowało 85 osób, które spożywały posiłki z tej restauracji i wykazywały objawy zatrucia THC. Ofiary miały od 1 do 91 lat – w tym ośmioro dzieci i nastolatków poniżej 18. roku życia. Objawy pojawiały się zazwyczaj od jednej do czterech godzin po spożyciu jedzenia, którym były głównie pizza, chleb czosnkowy, chleb serowy i kanapki typu grinder.

Nieświadoma konsumpcja THC

Niektóre z osób trafiły do szpitali, a trzy były hospitalizowane przez co najmniej jedną noc. Co istotne, żadne z dzieci nie wymagało leczenia szpitalnego. Spośród wszystkich poszkodowanych, piętnaście osób uzyskało pozytywny wynik testu na obecność THC. W przypadku pozostałych 70 nie przeprowadzono testów lub ich wyniki nie były dostępne.

W raporcie podano przykład jednej z ofiar, która trafiła na oddział ratunkowy i poinformowała, że – „uzyskała pozytywny wynik testu na obecność THC bez świadomego spożycia THC”. Wzbudziło to podejrzenia, że doszło do nieumyślnego skażenia żywności.

Jak doszło do zanieczyszczenia?

Dochodzenie przeprowadzone przez PHMDC wykazało, że Famous Yeti’s Pizza korzystała ze wspólnej kuchni przemysłowej, w której swoje produkty przygotowywał również licencjonowany przez stan sprzedawca żywności zawierającej THC – w tym oleju z dodatkiem delta-9 THC. Właśnie ten olej, jak się okazało, był przyczyną skażenia.

22 października restauracja wyczerpała zapasy swojego standardowego oleju spożywczego. Właściciel sięgnął po olej przechowywany w dużym pojemniku w tej samej kuchni przemysłowej. Jak zapisano w raporcie: – „Właściciel początkowo sądził, że olej był zwykłym olejem rzepakowym, ale później zdał sobie sprawę, że mógł zawierać THC”. Dalsze badania wykazały, że olej, który został wykorzystany do przygotowania ciasta na pizzę, zawierał THC.

Brak zarzutów, szybkie działanie

Właściciel Famous Yeti’s Pizza natychmiast po rozpoczęciu dochodzenia zgodził się na zamknięcie lokalu i rozpoczął współpracę z organami sanitarnymi. Restauracja została poddana gruntownej dezynfekcji i oczyszczaniu zgodnie z przepisami Wisconsin Food Code, a działalność wznowiono już 26 października.

W raporcie zaznaczono, że – „klienci restauracji zostali nieumyślnie narażeni na działanie THC i nie wniesiono żadnych zarzutów karnych”. PHMDC opublikowało także oświadczenie, w którym poinformowano mieszkańców, że osoby, które spożywały posiłki w Famous Yeti’s Pizza między 22 a 24 października, powinny wyrzucić wszelkie resztki jedzenia oraz obserwować objawy narażenia na THC.

W oświadczeniu ostrzeżono przed potencjalnymi skutkami działania THC, takimi jak – „zawroty głowy, podwyższone ciśnienie krwi, przyspieszone tętno, nudności, wymioty, niepokój, ataki paniki, paranoja, halucynacje lub zaburzenia pamięci krótkotrwałej”. Dodano także: – „Należy pamiętać, że reakcja każdej osoby może być inna, a stężenie THC w pizzy może się różnić w zależności od kawałka”.

Służby sprawdzają inne możliwe źródła

W celu wykluczenia innych potencjalnych przyczyn objawów, służby medyczne sprawdziły poziomy tlenku węgla w dwóch domach poszkodowanych oraz w samej restauracji. Wyniki nie wykazały obecności tlenku węgla, co pozwoliło zawęzić źródło zatrucia do jedzenia.

Możliwe 93 ofiary możliwego zatrucia

Spośród 85 potwierdzonych przypadków 33 osoby zgłosiły się po pomoc medyczną, z czego trzy były hospitalizowane. Departament zdrowia odnotował, że respondenci wskazali także osiem dodatkowych osób, które odczuwały objawy po spożyciu jedzenia z Famous Yeti’s Pizza, jednak nie wypełniły one oficjalnego kwestionariusza. – „Respondenci zostali poproszeni o podanie nazwisk innych osób, które spożyły posiłek w restauracji i zachorowały; zidentyfikowano osiem dodatkowych osób, które zachorowały po posiłku w restauracji, ale żadna z nich nie wypełniła kwestionariusza” – wskazano w raporcie.

Jeśli wszystkie te osoby rzeczywiście zostały poszkodowane, liczba ofiar mogłaby wzrosnąć do 93. To jeden z największych przypadków nieświadomego narażenia na THC w historii Stanów Zjednoczonych.

