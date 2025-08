Wilk zaatakował sześciolatka. Matkę „całkowicie sparaliżowało”

W Holandii wilk zaatakował sześciolatka i wciągnął go do lasu. Chłopca uratowało dwóch mężczyzn z kijami. Matka dziecka myślała, że zwierzę to „wesoły piesek” i chciała się z nim pobawić.

W Holandii sześcioletni chłopiec spacerował z matką i młodszym bratem po rezerwacie przyrody w prowincji Utrecht, kiedy zobaczyli zwierzę. – Myślałam, że to wesoły pies biegnący w naszym kierunku i pomyślałam: Świetnie, pójdę się pobawić – relacjonowała matka dziecka. 41-latka dodała, że zanim tam dotarła, usłyszała bardzo głośny krzyk jej starszego syna, który został zaatakowany przez zwierzę i wciągnięty do lasu. Wilk zaatakował sześciolatka, matka „całkowicie spanikowała”. Pomogło dwóch mężczyzn z kijami Kobiecie pomogli przechodnie. Odciągnęli zwierzę od sześciolatka za pomocą dużych kijów – relacjonuje The Times. Matka przyznała, że całkowicie spanikowała. Dziecko doznało ran po ugryzieniach, które wymagały założenia szwów oraz zadrapań i otarć na plecach, a także w okolicy pachy. Ojciec chłopca komentując sprawę przyznał, że cała sytuacja zakończyła się wielkim szczęściem. Mężczyzna zaznaczył jednak, że jego rodzina nie poszła na spacer daleko w głąb lasu, gdzie nikt inny się nie zapuszcza. Wszystko wskazuje na to, że za atak odpowiedzialny jest wilk o pseudonimie Bram, który atakował już ludzi i psy w tej okolicy. W ciągu ostatniego roku miało miejsce wiele groźnych sytuacji z jego udziałem. Zwierzę m.in. ugryzło dziewczynkę, czy przewróciło małe dziecko. Holandia. Atak wilka w okolicy Utrechtu. Mimo zgody sądu zwierzę nie zostało odstrzelone Lokalny sąd w lipcu zezwolił na zastrzelenie drapieżnika, ale analiza DNA jeszcze nie potwierdziła oficjalnie, że atak został spowodowany przez wilka. Rezerwat nie zamierza jednak ryzykować. Jego rzecznik przyznał, że „po kolejnej takiej sytuacji nie chce czekać na wyniki”. Umieszczono znaki ostrzegawcze, na których „zdecydowanie odradzono odwiedzanie tego miejsca z dziećmi lub psami”. Wilk jest gatunkiem chronionym zarówno w Unii Europejskiej, jak i w samej Holandii. Dane z czerwca pokazują jednak wzrost ataków tych drapieżników na owce i inne zwierzęta hodowlane. Tylko w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku odnotowano 368 ataków, w porównaniu do 266 w analogicznym okresie czasu w 2024 r. Czytaj też:

8-latek wychowywał się z psami. Nie umie mówić, nauczył się „szczekać”Czytaj też:

Wilki zagryzły psa na podwórku. „To dosłownie były dwie minuty”