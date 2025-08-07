Zaginiony od 28 lat mężczyzna odnaleziony w topniejącym lodowcu. „Ciało nietknięte”

Ciało zaginionego od 28 lat mężczyzny zostało znalezione w topniejącym lodowcu w odosobnionym regionie Kohistan w Pakistanie. Natknął się na nie pasterz, który zwracał uwagę na szczególnie dobry stan ludzkich szczątków. Odkrycia dokonano na wschodzie kraju w tzw. Lady Valley.

Szczątki odnalezione w lodowcu. Wiadomo, do kogo należały

Przy ciele znaleziono dokumenty na nazwisko Naseeruddin. Dzięki nim policja była w stanie prześledzić losy mężczyzny, który w czerwcu 1997 roku spadł do szczeliny w lodowcu. W regionie w ostatnich latach spadło zauważalnie mniej śniegu, przez co wystawione na bezpośrednie światło słoneczne lodowce zaczęły szybciej topnieć. Eksperci podkreślają, że odnalezienie ciała to kolejny dowód na przyspieszenie tego procesu, spowodowane zmianami klimatu.

– To, co zobaczyłem, było niewiarygodne – opowiadał pasterz Omar Khan w rozmowie z BBC Urdu. – Ciało było nienaruszone. Ubrania nie były nawet podarte – opisywał. Kiedy tylko policja zidentyfikowała mężczyznę jako zaginionego Naseeruddina, lokalni mieszkańcy zaczęli podawać dodatkowe informacje na jego temat.

Kim był mężczyzna, którego ciało odkryto w lodowcu?

Jak dowiedzieli się dziennikarze, zmarły miał żonę i dwójkę dzieci. W dniu zaginięcia podróżował konno ze swoim bratem Kathiruddinem. Śledczy twierdzą, że spór rodzinny zmusił mężczyzn do puszczenia domu.

Kathiruddin powiedział BBC Urdu, że rankiem feralnego dnia wraz z bratem dotarł do doliny. Popołudniu Naseeruddin miał wejść do jaskini. Kiedy nie wracał, Kathiruddin miał zacząć go szukać na własną rękę, a później udać się po pomoc niezbędną do dalszych poszukiwań. Ostatecznie przez 28 lat nie udawało się jednak natrafić na ślad mężczyzny.

Profesor Muhammad Bilal z Wydziału Środowiska na Uniwersytecie w Islamabadzie tłumaczył, jak ludzkie ciało mogło zachować się w tak dobrym stanie. Podkreślał, że wewnątrz lodowca człowiek zamarza ekstremalnie szybko. Chroni to zwłoki przed rozkładem. Następnie ciało podlega samoistnej mumifikacji z powodu braku wilgoci i tlenu w lodowcu.

