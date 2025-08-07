Książę Harry „zdruzgotany”. „Dzieło jego życia”

W marcu 2025 r. książę Harry ogłosił, że wraz z księciem Seeiso z Lesotho rezygnują do odwołania z funkcji patronów Sentebale, południowoafrykańskiej organizacji non-profit, którą współzałożyli w 2006 r. Ich nagle odejście związane było z rezygnacją zarządu Sentebale po tym, jak jego przewodnicząca, dr Sophie Chandauka, pełniąca tę funkcję od lipca 2023 r., rzekomo odmówiła ustąpienia ze stanowiska.

Szefowa Sentebale przekonywała, że poproszono ją o rezygnację po tym, jak „ośmieliła się ujawnić kwestie złego zarządzania, słabego kierownictwa, nadużycia władzy, mobbingu, znęcania się, molestowania, mizoginii i mizogynoir (mizoginia przeciwko czarnym kobietom – red.)”. Według magazynu People dr Chandauka naraziła organizację na trudności finansowe. Miała ona doprowadzić do upadku Pucharu Sentebale w polo.

Skandal ws. Sentebale. O co chodzi?

To wydarzenie, które jest głównym źródłem pozyskiwania funduszy dla organizacji. Miało się ono nie odbyć w 2024 r. z powodu konfliktu między przewodniczącą a głównym fundatorem. Dr Chandauka rzekomo wydała też ponad 600 tys. dol. na zewnętrznych konsultantów bez zgody zarządu. Po kolejnej porażce w zbiórce funduszy zarząd formalnie zażądał dymisji szefowej Sentebale w lutym 2025 r.

Dr Chandauka rzekomo odmówiła i złożyła wniosek o unieważnienie głosowania. W związku z tym to zarząd podał się do dymisji. Książęta stanęli po stronie zarządu. Przewodnicząca Sentebale miała też pozwać organizację, aby pozostać na stanowisku. Książę Sussex zwrócił się ze swoimi obawami do Komisji ds. Organizacji Charytatywnych Anglii i Walii, aby ta wyjaśniła, jak doszło do sytuacji.

Dr Sophie Chandauka nie chciała bronić Meghan Markle

Dr Chandauka stwierdziła, że jej konflikt z księciem Harrym rozpoczął się, gdy odmówiła publicznego bronienia jego żony, Meghan Markle. Chodzi o zdarzenie z kwietnia 2024 r. Podczas sesji zdjęciowej w czasie zawodów charytatywnych Royal Salute Polo Challenge pojawiło się nagranie, na którym księżna Sussex wskazała szefowej Sentebale, aby stanęła obok niej, a nie jej męża. To wywołało plotki o napięciach między kobietami.

Książe Harry chciał, aby dr Chandauka zabrała głos w tej sprawie, jednak odmówiła. Komisja ds. Organizacji Charytatywnych Anglii i Walii rozpoczęła dochodzenie ws. Sentebale w kwietniu 2025 r. i cztery miesiące później stwierdziła, że nie znalazła dowodów na oskarżenia kierowane przez dr Chandaukę. Nie stwierdzono też żadnych nadużyć ze strony księcia Harry'ego lub dr Chandauki. Skrytykowała jednak strony za publicznie rozgrywanie wewnętrznego sporu.

Komisja zakończyła śledztwo

Za główną przyczynę słabości w zarządzaniu organizacją charytatywną uznano brak jasności w zakresie opisów ról i polityki wewnętrznej. Sentebale zauważyła jednak, że „Komisja nie badała żadnych indywidualnych zarzutów i w związku z tym nie przedstawiła żadnych ustaleń ws. poszczególnych osób, w tym księcia Sussex”. Byli członkowie zarządu Sentebale oświadczyli, że są „zniechęceni” wynikami śledztwa i „głęboko zaniepokojeni przyszłością organizacji charytatywnej”.

Obecny zarząd przyjął zalecenia Komisji dotyczące poprawy sposobu rozstrzygania sporów wewnętrznych i definiowania ról organizacyjnych. Rzecznik księcia Harry’ego podkreślił w oświadczeniu, że chociaż ustalenia Komisji nie były dla nich zaskoczeniem, raport „jest niepokojąco niekompletny” w odniesieniu do domniemanych działań dr Chandauki. Według źródła People książęta „byli zdruzgotani tym, co w rzeczywistości było wrogim przejęciem przez dr Chandaukę”.

Książę Harry i książę Seeiso z Lesotho nie zamierzają wracać

Zaznaczyli, że było to „dzieło ich życia”. Książe Sussex wierzył bowiem, że organizacja jest kontynuacją wysiłków księżnej Diany na rzecz pomocy osobom chorym na AIDS. Książę Lesotho Sentebale założył z kolei ku czci swojej matki – królowej Mamohato. Obaj nie widzą możliwości powrotu do organizacji, dopóki na jej czele będzie stać dr Chandauka. Byli członkowie zarządu uznali też, że bulwersujące jest odwoływanie się przez szefową Sentebale do zmarłych matek książąt.

