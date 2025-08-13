Rosja planuje zniszczyć polski cmentarz. Interwencja IPN

Rosyjskie media w ostatnim czasie informowały o planach Rosji dotyczących Katynia. Kreml planuje usunąć „elementy architektoniczne przedstawiające polskie odznaczenia wojskowe z cmentarza ofiar zbrodni w Katyniu, podobnie jak przed kilkoma tygodniami uczyniono to w Miednoje”.

Planowana dewastacja w Katyniu. Jest reakcja IPN

O planach Smoleńskiej Obwodowej Dumy informowała agencja Interfax. Jako przyczynę usunięcia polskich odznaczeń wojskowych wskazano naruszanie przepisów dotyczących obiektów dziedzictwa kulturowego i upamiętnienia zwycięstwa narodu sowieckiego w II wojnie światowej.

Rosyjskie plany spotkały się z reakcją Instytutu Pamięci Narodowej, który wydał w tej sprawie komunikat.

„Instytut Pamięci Narodowej wyraża stanowczy protest i potępienie dla owych zamiarów, każdy kraj pragnący nazywać się cywilizowanym powinien traktować miejsca pochówku jako święte i nietykalne” – napisano w nim.

Instytut wyjaśnił, o które odznaczenia chcą z Katynia usunąć smoleńskie władze: „Chodzi tu o Virtuti Militari, którym Polska uczciła wiktorię nad Rosjanami z 1792 r., oraz Krzyż Kampanii Wrześniowej, przypominający o niemiecko-sowieckiej agresji z 1939 r., pierwszej odsłonie II wojny światowej”.

IPN prostuje

IPN zwrócił również uwagę na przekazane w komunikacie agencji Interfax kłamstwo przewodniczącego Smoleńskiej Obwodowej Dumy, który oskarżył „władze polskie o 'masowe niszczenie grobów i pomników sowieckich żołnierzy-wyzwolicieli'”. W komunikacie Instytutu Pamięci Narodowej napisano, że jest to „fałszem zarówno w aspekcie współczesnym, jak i historycznym".

„Polska nie tylko nie niszczy, lecz odnawia groby sowieckich żołnierzy poległych na jej terytorium, których jednakże tych nie sposób nazwać wyzwolicielami” – dodano.

IPN sprostował również inne kłamstwo – agencja Intertax przypisała „odpowiedzialność za Zbrodnię Katyńską nazistowskim Niemcom”.

„Przypominamy, że wina Rosji Sowieckiej została stwierdzona ponad wszelką wątpliwość przez międzynarodowych ekspertów, a dodatkowo przyznana w roku 1992 przez Prezydenta Jelcyna, który przeprosił Naród Polski, oraz potwierdzona w rezolucji podjętej przez Rosyjską Dumę w roku 2010” – podkreślono w komunikacie instytutu.

Władze Obwodu Smoleńskiego zostały wezwane do „uszanowania miejsc pochówku polskich obywateli, ofiar Zbrodni Katyńskiej i powstrzymania się od działań, które nie przystoją cywilizowanym narodom”.

IPN zwrócił się również do Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o podjęcia działań.

Czytaj też:

„Fatalna symbolika” spotkania Trumpa z Putinem. Rosjanie mają jasne cele?Czytaj też:

Apel MSZ do Polaków. Wezwano do „opuszczenia terytorium” tego kraju