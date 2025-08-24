Dzień Niepodległości Ukrainy. Zełenski ogłasza wymianę jeńców

Informację o wymianie przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Strona ukraińska nie ujawniła dokładnej liczby wymienionych osób. Wcześniej media rosyjskie podawały, że chodzi o 146 osób po obu stronach.

Dmytro Chyluk „nareszcie w domu”

„Do domu wraca dziennikarz Dmytro Chyluk, porwany w obwodzie kijowskim w marcu 2022 roku. Nareszcie jest w domu, w Ukrainie” – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Prezydent podkreślił, że w ramach wymiany uwolniono żołnierzy armii ukraińskiej, Gwardii Narodowej, Straży Granicznej, a także osoby cywilne. „Większość z nich była więziona jeszcze od 2022 roku” – zaznaczył.

Dmytro Chyluk, reporter prywatnej agencji informacyjnej Unian, spędził w niewoli ponad trzy lata. Na początku marca 2022 roku został porwany wraz z ojcem z domu pod Kijowem. Od tamtej pory na siedzibie agencji w centrum stolicy widniał transparent wzywający do jego uwolnienia.

Uwolniono też Wołodymyra Mykołajenko

Do Ukrainy powrócił również Wołodymyr Mykołajenko, były mer Chersonia, który w rosyjskim więzieniu przebywał ponad trzy lata. Jak poinformował szef administracji prezydenta Zełenskiego, Andrij Jermak, polityk trafił na listy do wymiany wcześniej, ale odmówił powrotu, aby uratować ciężko chorego współwięźnia.

Poprzednia wymiana jeńców między Ukrainą a Rosją miała miejsce 14 sierpnia – wówczas udało się odzyskać 84 osoby. 23 lipca wymieniono po 250 jeńców. Łącznie, jak mówił Zełenski, od początku rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku udało się sprowadzić do domu prawie 6 tysięcy obywateli Ukrainy.

