Hipopotam przewrócił łódź. Nie żyje 11 osób

W południowo-zachodniej części Wybrzeża Kości Słoniowej doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia z udziałem hipopotama. Zwierzę zaatakowało łódź płynącą rzeką Sassandra i przewróciło ją. W wyniku ataki śmierć poniosło jedenaście osób, w tym dzieci.

Atak hipopotama. 11 osób nie żyje

Tragedię potwierdziła w mediach minister minister spójności narodowej, solidarności i walki z ubóstwem, Logboh Myss Belmonde Dogo.

„Z głębokim żalem dowiedzieliśmy się o śmierci 11 osób, w tym kobiet i dzieci w wyniku wywrócenia się łodzi spowodowanym atakiem hipopotama” – napisała polityczka na Facebooku.



Do ataku doszło na zbiorniku retencyjnym Buyo, drugim największym akwenie w kraju. Jezioro powstało w roku 1980 w wyniku budowy tamy z elektrownią wodną. Piątkowe tragiczne zdarzenie przeżyły trzy osoby. Służby poszukiwały pozostałych pasażerów łodzi do niedzieli, ale ich działania okazały się bezskuteczne.

„Zasmucony tą tragedią, która głęboko nas wszystkich dotknęła, rząd Wybrzeża Kości Słoniowej łączy się w bólu z rodzicami i bliskimi osób zaginionych i wyraża solidarność z ocalałymi” – napisała minister.

To kolejna tragedia w tym roku na wodach Wybrzeża Kości Słoniowej. W kwietniu śmierć poniosło co najmniej dwanaścioro dzieci po wywróceniu się ich łodzi podczas powrotu z wycieczki.

Hipopotam najbardziej śmiercionośnym zwierzęciem. 500 ofiar rocznie

Badanie przeprowadzone w 2022 roku przez naukowców z Uniwersytetu Wybrzeża Kości Słoniowej wykazało, że hipopotamy były gatunkiem najczęściej wymienianym w kontekście interakcji z ludźmi, które spowodowały śmierć lub obrażenia w tym kraju.

Na terenie WKS żyje około 500 hipopotamów, rozproszonych po różnych rzekach na południu kraju, głównie w dorzeczu Sassandry i Bandamy. Szacunki dotyczące liczby osób zabijanych przez hipopotamy w Afryce każdego roku są różne, a najniższa wartość zaczyna się od około 500.

