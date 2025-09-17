Karygodne zachowanie księcia Andrzeja na pogrzebie. Wymowna reakcja księcia Williama

We wtorek 16 września w Katedrze Westminsterskiej odbyły się uroczystości pogrzebowe księżnej Kentu. Katarzyna zmarła 4 września w wieku 92 lat. W prywatnej uroczystości wzięli udział m.in. król Karol III, książę William i Kate Middleton, książę Michał z Kentu wraz z żoną, książę Kentu Edward z córką Lady Helen Taylor, wnuczka zmarłej Lady Marina Windsor czy Lady Amelia. Z powodów zdrowotnych, ostrego zapalenia zatok, zabrakło za to królowej Kamili.

W uroczystości uczestniczył także książę Andrzej, który otrzymał honorowe miejsce w pierwszym rzędzie, dołączając do innych członków rodziny królewskiej. Podczas pogrzebu książę Yorku stojący obok księcia Williama wybuchnął śmiechem – poinformowało Daily Mail. Następca brytyjskiego tronu wyglądał na wyraźnie skrępowanego i zawstydzonego. Książę Andrzej śmiał się także już po uroczystości, kiedy przed Katedrą Westminsterską opowiedział żart byłej żonie Sarze Ferguson.

Pogrzeb Katarzyny, księżnej Kentu. Zachowanie księcia Andrzeja i księcia Williama pod lupą

Według ekspertki od mowy ciała Judi James książę Yorku próbował zaangażować swojego siostrzeńca w pogawędkę w dobrym humorze, ale postawa księcia Williama wskazuje na niezręczność i odrzucenie propozycji księcia Andrzeja. Wszystko to dowodzi chłodnym relacjom. Książę Yorku w 2022 r. został pozbawiony tytułów i stopni wojskowych oraz patronatów królewskich przez swoją matkę Elżbietę II po próbie oddalenia pozwu Virginii Giuffre o napaść seksualną przeciwko niemu.

Książę Andrzej w dalszym ciągu uczestniczy jednak w prywatnych uroczystościach rodzinnych. Książę i księżna Yorku rozwiedli się w 1996 roku po dziesięciu latach małżeństwa, ale do dziś pozostają w bliskich stosunkach. Książę Andrzej zrezygnował z pełnienia funkcji członka rodziny królewskiej w 2019 r. w związku ze skandalem dotyczącym jego przyjaźni ze skazanym za przestępstwa seksualne amerykańskim finansistą Jeffreyem Epsteinem.

