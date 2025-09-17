Trump powiedział to do księżnej Kate. Wszystko wyłapały kamery

Donald Trump i jego żona Melania przebywają z wizytą w Wielkiej Brytanii. Po przylocie ze Stanów Zjednoczonych, amerykańska para prezydencka wzięła udział w oficjalnej procesji powozów, która zakończyła się na dziedzińcu zamku Windsor.

Trump zaliczył wpadkę podczas wizyty w Wielkiej Brytanii.

W kaplicy św. Jerzego prezydent USA złożył wieniec na grobie Elżbiety II. Następnie Donald i Melania Trumpowie spotkali się z królem Karolem III i jego żoną Kamilą. Amerykańskich gości przywitali również książę William oraz Kate Middleton.

W trakcie oficjalnego powitania na zamku Windsor Donald Trump dwukrotnie złamał królewski protokół. Najpierw po uścisku dłoni poklepał księcia Williama po ramieniu. Chwilę później wykonał taki sam gest wobec Karola III. Po czym podczas przejścia wszedł przed brytyjskiego monarchę, co zostało odczytane przez Brytyjczyków jako spory nietakt.

Telewizyjne kamery wyłapały również, że tuż po wylądowaniu w Wielkiej Brytanii, Donald Trump zwrócił się do księżnej Kate słowami "Jesteś piękna".

twitter

Trumpowie w Wielkiej Brytanii. Stylizacja Kate przykuwa uwagę

Uwagę fotoreporterów – jak zawsze przy okazji tego typu wizyt – przykuła stylizacja księżnej Walii. Żona brytyjskiego następcy tronu wybrała elegancką suknię od Emilii Wickstead w kolorze burgundowym. Do tego dobrała kapelusz projektu Jane Taylor w takim samym kolorze. Stylizację uzupełniała broszka w kształcie piór, która jest symbolem księcia Walii.

Z kolei Melania Trump postawiła na klasykę – granatową marynarkę, prostą spódnicę za kolano oraz szpilki w tym samym kolorze. Do tego dobrała fioletowy kapelusz, którego rondo zakrywało część twarzy.

Melania Trump i księżna Walii będą miały okazje porozmawiać w cztery oczy. W planie wizyty pojawił się udział żon księcia i prezydenta w spotkaniu skautów w ogrodach Frogmore.

Brytyjskie media zwracają uwagę na fakt, że w obliczu trudnej sytuacji geopolitycznej, spotkanie Kate i Melanii jest bardzo znaczące z punktu widzenia relacji amerykańsko-brytyjskich.

Elizabeth Holmes, dziennikarka i autorka książek zajmująca się brytyjską rodziną królewską podkreśliła, że zarówno pierwsza dama USA, jak i księżna Walii kładą ogromny nacisk w swojej publicznej działalności na dobro dzieci i właśnie to może być jednym z kluczowych tematów poruszanych podczas spotkania.

Czytaj też:

Wizyta Trumpa w Wielkiej Brytanii rozpoczęta skandalem. Aresztowano 4 osobyCzytaj też:

Nawrocki naśladuje Trumpa? Ten gest przykuł uwagę. „Kolejne zdjęcie z palcem”