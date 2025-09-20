W USA zginęło dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych. Jeden z nich osierocił syna

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że 19 września 2025 r., podczas nocnego szkolenia spadochronowego realizowanego w USA, doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęło dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych. Głos w tej sprawie zabrali Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz, którzy m.in. przekazali rodzinie zmarłych i bliskim kondolencje.

Jednostka Wojskowa GROM poinformowała, że żołnierze, którzy zginęli należeli do grupy Cichociemnych Operatorów JW GROM. Jednym z nich był Karol Rubin, sportowiec z Orzysza (woj. warmińsko-mazurskie), który osierocił syna.

Szkolenie w USA. Zginęło dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych. Posypały się kondolencje

„Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Karola – młodego mieszkańca Orzysza, legendy Biegu Tygrysa, który zginął podczas ćwiczeń wojskowych. Łączymy się w bólu z rodziną, bliskimi i przyjaciółmi zmarłego. Niech pamięć o jego oddaniu i odwadze pozostanie w sercach wszystkich, którzy go znali” – podkreślił Urząd Miejski w Orzyszu.

„Brak słów, by wyrazić ból i smutek. W tragicznych okolicznościach straciliśmy członka Rodziny Tygrysa. Prawdziwą legendę. Człowieka nie tylko o niesamowitym charakterze wojownika, ale także o wielkim sercu i uśmiechu. Karolu, nasze serce pękło. Spoczywaj w pokoju” – brzmi z kolei wpis przedstawicieli „Biegu Tygrysa Orzysz”.

Nie żyje Karol Rubin. „Składamy wyrazy najszczerszego współczucia”

„Z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o odejściu Karola. Nasz absolwent, utalentowany sportowiec, żołnierz sił specjalnych – pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen pasji, odwagi i dobra. Łączymy się w bólu z Rodziną naszej Koleżanki – Jego Mamy i bliskimi, składając wyrazy najszczerszego współczucia” – skomentował Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu.

„Przyjacielu klubu, pełen pozytywnej energii człowieku, zawsze uśmiechnięty kumplu, wzorze sportowca, wojowniku, patrioto… Spoczywaj w Pokoju [*]. Byłeś z nami od początku, zostaniesz w naszych sercach na zawsze Bracie. Cześć Twojej Pamięci Żołnierzu” – zaznaczono na profilu klubu Viking Fight Club.

Był żołnierzem i sportowcem

„Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci naszego kolegi klubowego. Karol Rubin na zawsze w naszych sercach. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia” – podkreślił Makarewicz Team Fight Club

„Składamy szczere kondolencje rodzinom, bliskim oraz Siłom Zbrojnym RP w związku z tragiczną śmiercią poniesioną przez dwóch polskich żołnierzy Wojsk Specjalnych podczas szkolenia w Stanach Zjednoczonych. Solidaryzujemy się z Polską w upamiętnieniu ich oddania i służby” – napisała Ambasada USA w Polsce.