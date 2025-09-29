Dziwaczny film na profilu Donalda Trumpa. Szybko zniknął

Prezydent USA Donald Trump miał lata na to, by przyzwyczaić nas do swoich ekscentrycznych wystąpień i niekonwencjonalnych zachowań. Wciąż jednak potrafi zaskakiwać i przesuwać granice tego, czego spodziewamy się po jednym z najpotężniejszych polityków.

Nagranie AI na profilu Donalda Trumpa

W nocy z soboty na niedzielę na portalu Truth Social pojawiło się nagranie, które wywołało konsternację wśród internautów. Prezydent zamieścił film bez żadnego komentarza. Było to fikcyjne nagranie Donalda Trumpa w telewizji Fox News, w programie Lary Trump. Prezydent ogłaszał w nim powstanie „szpitali MedBed” z łóżkami, które uleczą każdą chorobę.

– Każdy Amerykanin wkrótce otrzyma własną kartę MedBed. Dzięki niej będziecie mieli zagwarantowany dostęp do naszych nowych szpitali, prowadzonych przez najlepszych lekarzy w kraju, wyposażonych w najbardziej zaawansowaną technologię na świecie. Te obiekty są bezpieczne, nowoczesne i zaprojektowane tak, by przywrócić każdego obywatela do pełni zdrowia i siły – ogłaszał Trump.

Problem w tym, że polityk żadnego z tych słów nie wypowiedział w rzeczywistości. Było to nagranie wygenerowane przez sztuczną inteligencję, które szybko zniknęło z sieci. Potwierdziła to stacja Fox News, zapewniając, że nie był to prawdziwy materiał i nigdy nie pojawił się na antenie telewizji. Nie wiadomo jednak, dlaczego taki materiał znalazł się na koncie Trumpa.

Teoria spiskowa MedBeds

Sytuacja jest o tyle dziwna, że „MedBeds” nie jest terminem nowym. To krążąca w USA od lat teoria spiskowa, powielana przez skrajną prawicę i ruch QAnon. Mówi ona o istnieniu cudownych łóżek, które leczą każdą chorobę i odwracają proces starzenia się. Jak wiele innych takich historii, zakłada ona ukrywanie zdobyczy technologicznych przez liberalne elity. Trump miał być tym, który udostępni ją ogółowi ludności.

Oczywiście w Stanach nie brakuje oszustów, którzy żerują na naiwności fanów teorii o magicznych łóżkach. Na rynku można znaleźć firmy, które oferują urządzenia do montażu pod łóżkiem za 20 tys. dolarów. Można też słono zapłacić za terapię w takim łóżku w jednym z moteli. By uniknąć kosztownych procesów, w obszernym regulaminie oszuści informują o tym, ich ich urządzenia nie służą wcale leczeniu.

