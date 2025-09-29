Zełenski ma propozycję dla Polski. „W celu ochrony przed zagrożeniami ze strony Rosji”

Odbywające się w Warszawie forum poświęcone bezpieczeństwu gościło w formie wideokonferencji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Przywódca walczącego z Rosją kraju miał dla słuchaczy niezwykłą propozycję.

Ukraina chce budować z Polską systemy obrony

– Ukraina proponuje Polsce i wszystkim naszym partnerom zbudowanie wspólnej, w pełni niezawodnej tarczy przeciwko rosyjskim zagrożeniom z powietrza – mówił polityk. Jego kraj od 2022 roku toczy pełnoskalową wojnę i na bieżąco dostosowuje swoje możliwości do zmieniającej się taktyki agresora.

– To jest możliwe. Ukraina potrafi zwalczać wszystkie rodzaje rosyjskich dronów i rakiet, a jeśli będziemy działać w regionie razem, będziemy dysponować wystarczającą ilością broni i odpowiednimi zdolnościami produkcyjnymi – podkreślał.

Zełenski wypowiedział się też na temat polityki Donalda Trumpa, kiedy poproszono go o skomentowanie tej kwestii. Stwierdził, że zauważa zmianę w podejściu Waszyngtonu i samego prezydenta do sytuacji w Ukrainie i Europie.

– Dziś stanowisko prezydenta Trumpa jest, moim zdaniem, naprawdę wyważone. Wspiera stanowisko Ukrainy, choć niewątpliwie chce pozostać mediatorem między nami a Rosją, aby zakończyć tę wojnę – mówił Zełenski.

Warsaw Security Forum (Warszawskie Forum Bezpieczeństwa) organizuje Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego. To coroczne międzynarodowe wydarzenie gromadzi w Warszawie polityków, ekspertów ds. bezpieczeństwa, wojskowych, dyplomatów i przedstawicieli organizacji międzynarodowych.

Donald Tusk na Warsaw Security Forum

Jednym z tegorocznych gości był premier Donald Tusk. W swoim wystąpieniu szef polskiego rządu podkreślał, że konflikt za naszą wschodnią granicą jest wojną także Polski i cywilizacji Zachodu.

– Chcę przede wszystkim, aby moi rodacy usłyszeli te słowa. Ta wojna to jest też nasza wojna. Słyszymy często – zarówno w Warszawie, jak i każdym innym miejscu na Ziemi – głosy ludzi, którzy mówią: „Nie, to nie jest nasza wojna, nie powinno nas to interesować. Niech oni sami się tam zabijają, albo rozwiązują swoje problemy, nas to nie dotyczy. Nie chcemy płacić, ani poświęcać ani naszych pieniędzy, ani czasu, ani tym bardziej życia naszych żołnierzy” – mówił.

– Ale musimy mieć świadomość – i nie chodzi tu o to czy ktoś kocha Ukrainę, czy ma w historii złe czy dobre doświadczenia z Ukrainą – to nie jest pytanie o zwykłą, potrzebną i oczywistą solidarność z krajem, który został napadnięty przez agresora. To jest pytanie o bezpieczeństwo i możliwość przetrwania całej cywilizacji Zachodu – tłumaczył Tusk.

– To jest nasza wojna, bo wojna na Ukrainie jest tylko częścią tego upiornego projektu, który raz na jakiś czas pojawia się na świecie. I celem tego politycznego projektu jest zawsze to samo: Jak zniewolić narody. Co zrobić, by zatriumfowały autorytaryzmy, okrucieństwo. Nie będę wymieniał – stwierdził.

– Czy to się komuś podoba czy nie, to jest nasza wojna. Nie tylko ze względu na solidarność z atakowanymi, ale ze względu na nasz fundamentalny interes. Jeśli tę wojnę przegramy, bo musimy mówić o tym w pierwszej osobie, to konsekwencje będą dotykać nie tylko naszego pokolenia, ale także następnych pokoleń: w Polsce, w Europie, w USA, wszędzie na świecie. Nie miejmy złudzeń co do tego – podsumował polityk.

