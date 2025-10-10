7-latek jedną z ofiar ataku Rosjan na Ukrainę. Część Kijowa została bez prądu

Ministra energetyki – Swiatłana Hrynczuk – poinformowała, za pośrednictwem mediów społecznościowych, że wróg celował w głównej mierze w obiekty energetyczne na terenie obwodu zaporoskiego. Lotnictwo wojskowe przekazało zaś, że Rosjanie podczas ataku korzystali m.in. z pocisków balistycznych i dronów (bezzałogowych statków powietrznych).

Zmasowany atak Rosjan. Ucierpiało 8 ukraińskich cywili

Pociski i drony wystrzelone zostały w kierunku obwodu zaporoskiego w nocy z czwartku na piątek (z 9 na 10 października). Głośne eksplozje słyszane były w promieniu wielu kilometrów.

Iwan Fedorow – szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej – poinformował na Telegramie, że w wyniku ataków na Zaporoże i rejon wasylkowski (obwód kijowski) zginęły dwie osoby.

Celem Rosjan było 12 miejscowości. Pięć rakiet zostało posłanych w kierunku Zaporoża. Kolejne sześć ataków lotniczych przeprowadzono na Zaporoże i Połtawkę. Wiele innych lokalizacji zaatakowano w sumie 504 dronami.

Rosjanie używali też wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet i dokonali ponad 200 uderzeń artyleryjskich.

Ukraina. Tragiczna śmierć 7-latka

Służby otrzymały liczne zgłoszenia od cywili, którzy informowali m.in. o zniszczonych domach, mieszkaniach czy samochodach. Nie mówiąc o obiektach infrastruktury.

W środku nocy Fedorow informował o śmierci siedmiolatka, który po nocnym ataku trafił do szpitala. „Lekarze walczyli o życie dziecka, jednak obrażenia były zbyt poważne” – przekazał. Wcześniej pisał też o 45-letni mężczyźnie, który został w ciężkim stanie przetransportowany do jednej z placówek medycznych. „Lekarze zapewniają mu wszelką niezbędną pomoc” – podał we wpisie polityk.

Media informują, że we wschodniej części Kijowa mieszkańcy nie mają obecnie dostępu do prądu.

Czytaj też:

Tak Putin świętował swoje urodziny. Wystarczyło 14 sekund, mnożą się teorieCzytaj też:

Tak należy negocjować z Rosją. Sikorski poucza Zachód