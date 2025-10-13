Losowanie zdecyduje, kto trafi do armii. Ten kraj testuje nowy model poboru

Koalicja rządowa złożona z Chrześcijańsko-Demokratycznej Unii Niemiec (CDU), Unia Chrześcijańsko-Społeczna (CSU) oraz Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) porozumiała się w sprawie reformy systemu poboru. Nowe rozwiązania mają odpowiedzieć na rosnące potrzeby obronne Niemiec i zobowiązania wobec NATO.

Zgodnie z doniesieniami niemieckich mediów, podstawą nowego systemu będzie dobrowolność. Każdy młody mężczyzna otrzyma specjalny kwestionariusz, w którym zadeklaruje swoją gotowość do służby wojskowej. Pierwszeństwo mają mieć ochotnicy. Jeśli jednak ich liczba okaże się zbyt niska, pozostali kandydaci zostaną wybrani w drodze losowania.

Wylosowane osoby przejdą dokładne badania medyczne i rozmowy kwalifikacyjne. Następnie zostaną skierowane na co najmniej sześciomiesięczną służbę w Bundeswehrze.

Nowy model ma zwiększyć efektywność naboru i ograniczyć koszty administracyjne, które dotąd generowały masowe badania przedpoborowych.

Wzorują się na Danii

Berlin czerpie inspirację z duńskiego modelu rekrutacji, w którym najpierw powołuje się ochotników, a dopiero potem – w razie braków – stosuje losowanie. Zdaniem przedstawicieli niemieckiej koalicji, system duński jest bardziej sprawiedliwy i przejrzysty, ponieważ każdy obywatel ma te same szanse na powołanie.

Minister obrony Boris Pistorius ma wkrótce przedstawić szczegółowe założenia reformy, w tym liczbę poborowych oraz termin wejścia nowych przepisów w życie. Dane te będą kluczowe dla określenia, kiedy mogą zostać uruchomione obowiązkowe elementy poboru.

Co z kobietami?

Na razie nie jest jasne, czy reforma obejmie również kobiety. Według wstępnych ustaleń, obowiązek wypełnienia kwestionariusza dotyczyć będzie wyłącznie mężczyzn, choć kobiety będą mogły zgłosić się do służby dobrowolnie.

Projekt przewiduje też wprowadzenie mechanizmu awaryjnego – w sytuacjach kryzysowych, gdy dobrowolny pobór okaże się niewystarczający, Bundestag będzie mógł zgodzić się na przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej.

Pierwsze rozmowy koalicyjne nad projektem rozpoczną się we wtorek, a pierwsze czytanie ustawy zaplanowano na czwartek. Jeśli propozycja uzyska poparcie większości, reforma może wejść w życie jeszcze w tym roku.

Armia się rozrasta. Berlin chce zwiększyć liczebność Bundeswehry

Obowiązkowy pobór w Niemczech został zawieszony w 2011 roku. Od tamtej pory Bundeswehra opierała się wyłącznie na żołnierzach zawodowych i ochotnikach.

Dziś w siłach zbrojnych służy około 180 tysięcy żołnierzy, ale rząd planuje zwiększyć ten stan do 260 tysięcy. Dodatkowo potrzebnych będzie nawet 200 tysięcy rezerwistów, którzy będą mogli zostać powołani w razie potrzeby.

W umowie koalicyjnej CDU/CSU i SPD znalazł się zapis o stworzeniu „nowego, atrakcyjnego modelu służby wojskowej opartego początkowo na zasadzie dobrowolności”.

