Tusk komentuje spotkanie Zełenskiego z Trumpem. „Jedno jest absolutnie jasne”

Wołodymyr Zełenski w piątek wieczorem polskiego czasu spotkał się w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim pokoju w Ukrainie, amerykańskiego wsparcia militarnego dla sił ukraińskich, w tym przekazania pocisków Tomahawk, a także planowanego spotkania Trumpa z Władimirem Putinem. Z doniesień amerykańskich mediów wynika, że rozmowy przywódców były „trudne”, zaś spotkanie zakończyło się nagle. Trwało około 2 i pół godziny. Również ukraińskie media opisują „napiętą atmosferę” na spotkaniu.

Na krótkim briefingu przed spotkaniem pojawił się zarówno Trump, jak i Zełenski. Po spotkaniu do dziennikarzy wyszedł już tylko prezydent Ukrainy.

– Rozmawialiśmy o broni dalekiego zasięgu, zdecydowaliśmy, że nie będziemy tego nagłaśniać. Nie będziemy na ten temat udzielać odpowiedzi, USA nie chcą eskalacji – mówił Zełenski. – Pan prezydent podzielił się ze mną wnioskami ze swojej rozmowy z Putinem. Dla mnie to zrozumiałe. Liczymy, że prezydent Trump tę wojnę zakończy – dodawał. I zaznaczał, że kluczowe w tym momencie jest zawieszenie broni, a Ukraina jest otwarta na „każdy format, który może przybliżyć do pokoju”.

Zapytany, czy wierzy, że Ukraina dostanie pociski Tomahawk, odparł krótko: „Jestem realistą”.

Tusk komentuje spotkanie Zełenskiego z Trumpem

Wcześniej Donald Trump twierdził, że odbył w czwartek „bardzo dobrą rozmowę” z Władimirem Putinem i sądzi, że rosyjski przywódca „chce zakończyć wojnę”. Jak przekonywał, w rozmowach o zakończeniu wojny „robione są duże postępy”.

Po spotkaniu nie rozmawiał jednak z dziennikarzami, zamieścił tylko wpis na swojej platformie społecznościowej Truth Social. „Wystarczająco dużo krwi zostało przelane, a granice własności zostały wyznaczone przez wojnę i odwagę. Powinni zatrzymać się w miejscu” – podkreślił. „Niech obaj ogłoszą zwycięstwo, niech historia zdecyduje! Koniec z walkami, koniec ze śmiercią, koniec z wydawaniem ogromnych i niemożliwych do utrzymania sum pieniędzy” – dodał Trump.

Spotkanie Trumpa i Zełenskiego krótko skomentował również premier Donald Tusk.

„Po wczorajszych rozmowach prezydenta Zełenskiego w Białym Domu z europejskimi przywódcami jedno jest absolutnie jasne: solidarność Europy z Ukrainą przeciwko agresji Rosji jest dziś z ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej” – stwierdził szef polskiego rządu.

Czytaj też:

Gorzkie słowa węgierskiego ministra o Polsce. Tak odpowiedział mu SikorskiCzytaj też:

Podejrzany o wysadzenie Nord Stream Wołodymyr Ż. wyszedł na wolność. „Dziękuję Polakom”