USA ostrzegają przed eskalacją w Stefie Gazy. „Planowany atak na palestyńskich cywilów”

W sobotę wieczorem Siły Zbrojne Izraela wydały komunikat, w którym potwierdziły, że Hamas przekazał pod opiekę Czerwonego Krzyża dwie trumny z ciałami zmarłych izraelskich zakładników. Zwrot ciał zakładników to jeden z warunków obowiązującego od 10 października zawieszenia broni między Hamasem a Izraelem. Hamas wypuścił już 20 ostatnich żyjących Izraelczyków, zaś Izrael zwolnił blisko 2 tysiące zatrzymanych Palestyńczyków.

Pomimo rozejmu, wciąż pojawiają się doniesienia o cywilach, którzy giną w Strefie Gazy i użyciu broni przez siły izraelskie. Natomiast Departament Stanu USA opublikował komunikat, w którym ostrzega przed działaniami Hamasu.

USA: Planowany atak na palestyńskich cywilów

„Stany Zjednoczone poinformowały kraje będące gwarantami porozumienia pokojowego w Strefie Gazy o wiarygodnych doniesieniach wskazujących na zbliżające się naruszenie zawieszenia broni przez Hamas wobec mieszkańców Strefy Gazy” – czytamy w komunikacie. „Ten planowany atak na palestyńskich cywilów stanowiłby bezpośrednie i poważne naruszenie porozumienia o zawieszeniu broni oraz podważyłby znaczący postęp osiągnięty dzięki wysiłkom mediacyjnym. Gwaranci żądają od Hamasu wypełnienia zobowiązań wynikających z warunków zawieszenia broni” — przekazał Departament Stanu.

Jak podkreślają Amerykanie, jeżeli Hamas złamie warunki porozumienia "zostaną podjęte środki w celu ochrony ludności Strefy Gazy i zachowania integralności zawieszenia broni". "Stany Zjednoczone i inni gwaranci pozostają zdecydowani w swoim zaangażowaniu na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ludności cywilnej, utrzymania stabilności w regionie oraz wspierania pokoju i dobrobytu dla ludności Strefy Gazy i całego rejonu" — podkreślono w komunikacie.

