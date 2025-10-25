Tajlandia w żałobie. Nie żyje królowa matka

Biuro pałacu królewskiego poinformowało, że zmarła w piątek w szpitalu należącym do Czerwonego Krzyża w Bangkoku. „Jej Królewska Mość, Królowa Sirikit, Królowa Matka, zmarła spokojną śmiercią w piątek o godz. 21.21 czasu lokalnego w szpitalu należącym do Czerwonego Krzyża” – podał dziennik „Bangkok Post”, powołując się na komunikat biura pałacu królewskiego.

Według agencji Reuters, 17 października u królowej matki rozwinęła się infekcja krwi. Mimo wysiłków lekarzy jej stan zdrowia ulegał pogorszeniu. Sirikit od 2012 roku nie pojawiała się publicznie po przebytym udarze, a od 2019 roku zmagała się z kilkoma chorobami.

Roczna żałoba po śmierci królowej matki. Tak będzie wyglądać jej pogrzeb

Król Tajlandii Rama X, syn zmarłej królowej matki, zarządził organizację uroczystości pogrzebowych w tradycyjnym stylu tajskiej monarchii. Szczątki Sirikit zostaną złożone w Sali Tronowej Dusit Maha Prasat w Wielkim Pałacu Królewskim w Bangkoku. To miejsce o symbolicznym znaczeniu, gdzie przez wieki spoczywali tajscy władcy. Żałoba obejmie rodzinę królewską oraz wszystkich urzędników dworu.

Śmierć królowej matki wywołała falę smutku w kraju. „Kiedy dowiedziałam się o jej śmierci, mój świat się zatrzymał. Zaczęłam sobie przypominać te wszystkie rzeczy, które Jej Wysokość uczyniła dla nas” – powiedziała jedna z kobiet cytowana przez agencję Reuters. „Mam nadzieję, że Jej Królewska Mość zjednoczyła się z królem Ramą IX i obserwuje nas z góry” – dodała inna rozmówczyni.

Nie żyje Sirikit Kitiyakara. Kim była królowa matka Tajlandii?

Sirikit Kitiyakara urodziła się w Bangkoku w 1932 roku jako córka księcia Nakkhatry Mangali. W Paryżu, gdzie jej ojciec był ambasadorem, poznała przyszłego króla Tajlandii Bhumibola Adulyadeja, znanego jako Rama IX. Para pobrała się w 1950 roku, a Sirikit została królową. Jej mąż panował przez 70 lat, aż do śmierci w 2016 roku, i był jednym z najdłużej panujących monarchów świata.

Śmierć królowej matki zamyka ważny rozdział w historii Tajlandii. Sirikit była dla wielu symbolem tradycji i ciągłości monarchii, a jej odejście pogrążyło kraj w głębokiej żałobie.

