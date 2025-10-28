Król Karol wywołany do odpowiedzi. „Jak długo wiedziałeś?”

Protestujący zapytał monarchę, „od jak dawna wiesz o Andrzeju i Epsteinie?” oraz czy „prosiłeś policję, żeby kryła Andrzeja?”. Jego wystąpienie natychmiast wywołało poruszenie wśród zgromadzonych.

Wielu obecnych zareagowało głośnym poparciem dla Karola. Jedna z kobiet ostro zwróciła się do protestującego, nakazując mu się „zamknąć”.

Na nagraniu z wydarzenia widać, że król Karol III nie odniósł się do zadanych pytań. Zamiast tego kontynuował powitanie zgromadzonych pod katedrą fanów, którzy wiwatowali i skandowali „Boże, chroń Króla”. Jeden z wielbicieli poprosił nawet o uścisk. Część uczestników wydarzenia była wyraźnie zirytowana zachowaniem protestującego. Jedna kobieta poprosiła go, by „odszedł i zostawił go w spokoju”.

Nowe kontrowersje wokół księcia Andrzeja

Powiązania księcia Andrzeja z Jeffreyem Epsteinem ponownie stały się przedmiotem publicznej debaty. Na początku października książę zrezygnował ze swoich tytułów, stanowczo zaprzeczając wszelkim zarzutom. Dochodzenie BBC ujawniło bowiem, że w sierpniu 2006 roku książę Andrzej gościł Jeffreya Epsteina, Ghislaine Maxwell oraz producenta filmowego Harveya Weinsteina w Royal Lodge. Ci skazani później przestępcy seksualni spędzili noc w królewskiej rezydencji po balu maskowym z okazji 18. urodzin księżniczki Beatrycze.

Na nowo rozgorzał też skandal po publikacji wspomnień Virginii Giuffre, która ponownie opisała swoje relacje z księciem. W książce kobieta twierdzi, że miała z nim kontakty seksualne trzykrotnie, w tym raz w towarzystwie Epsteina i „ośmiu innych młodych dziewcząt”.

Andrzej, który w 2022 roku zawarł ugodę finansową z Giuffre, konsekwentnie zaprzecza jakimkolwiek nadużyciom. W wywiadzie dla BBC z 2019 roku powiedział, że nie pamięta, by kiedykolwiek ją spotkał, i że „nigdy nie mieli ze sobą żadnego kontaktu seksualnego”.

