Król Karol wszczął „formalną procedurę” wobec brata. „Ogromny moment w historii świata”

Król Karol wszczął „formalną procedurę” pozbawienia swojego brata Andrzeja tytułów i zaszczytów, a także doręczono mu zawiadomienie o konieczności zwrotu dzierżawy rezydencji królewskiej w Windsorze – Royal Lodge. Stało się to po tygodniach ponownej analizy jego relacji z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Były książę Yorku będzie teraz znany jako Andrzej Mountbatten Windsor i przeniesie się do prywatnej posiadłości króla Sandringham w Norfolk.

Trzęsienie ziemi w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Król Karol nie miał wyboru?

Jego przyszłe zakwaterowanie będzie finansowane prywatnie przez monarchę. Królewska historyczka Kate Williams w rozmowie ze Sky News ocenila, że jest to „ogromny moment w historii świata”, ponieważ dotychczas tylko w dwóch przypadkach odebranie takich tytułów miało miejsce. Były to córki Henryka VIII, która później zostały królowymi: Maria I i Elżbieta I oraz członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej, którzy walczyli w armii niemieckiej podczas I wojny światowej.

Rodzina oskarżycielki Andrzeja, Virginii Giuffre, której opublikowane w tym miesiącu pośmiertne wspomnienia ponownie skierowały uwagę opinii publicznej na zarzuty dotyczące napaści seksualnej, stwierdziła, że „zwykła amerykańska dziewczyna ze zwykłej amerykańskiej rodziny obaliła brytyjskiego księcia dzięki swojej prawdzie i niezwykłej odwadze”. Prawniczka Giuffre podczas procesu powiedziała, że „zmieniła historię”.

Książę Andrzej traci tytuły i zostanie wyrzucony z królewskiej rezydencji. „Zhańbił swoje stanowisko”

Była żona Andrzeja Sara Ferguson, z którą były książę Yorku pozostaje w bliskich stosunkach, będzie musiała sama organizować sobie życie. Z kolei ich dzieci księżniczki Beatrycze i Eugenia, zachowają swoje tytuły. Decyzja króla Karola ma poparcie rodziny królewskiej, w tym księcia Walii. Decyzję króla poparł też rząd, m.in. minister kultury Lisa Nandy. Lider liberalnych demokratów sir Ed Davey ocenił, że Andrzej „zhańbił swoje stanowisko”.

Laura Bundock, korespondentka Sky News ds. rodziny królewskiej, powiedziała, że jego powiązania „groziły prawdziwym uszczerbkiem na reputacji” jego rodziny, a ciągła kontrola rzucała cień na ich pracę. Jej zdaniem król Karol nie mógł ignorować opinii publicznej i tylko on miał prawo podjąć ostateczne działania wobec własnego brata, który za sprawę „zapłacił najwyższą cenę”.

