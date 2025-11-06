Trump nie dostał Nobla, więc nagrodzi go FIFA? Zaskakujący pomysł
Dodano: 
Donald Trump i Gianni Infantino
Donald Trump i Gianni Infantino Źródło: Newspix.pl / ZUMA
Na początku grudnia Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej po raz pierwszy wręczy Pokojową Nagrodę FIFA. Światowe media spekulują, że wyróżnienie może przypaść Donaldowi Trumpowi, który mocno liczył na tegorocznego Pokojowego Nobla.

5 grudnia rozlosowane zostaną grupy piłkarskich mistrzostw Świata, które odbędą się w Kanadzie, USA i Meksyku. Jednocześnie po raz pierwszy w historii ogłoszony zostanie laureat Pokojowej Nagrody FIFA.

Pokojowa Nagroda FIFA. Tytuł trafi do Trumpa?

„FIFA Peace Prize będzie przyznawana w uznaniu wyjątkowych działań na rzecz pokoju. W coraz bardziej niespokojnym i podzielonym świecie kluczowe jest docenianie wkładu tych osób, które ciężko pracują nad zakończeniem konfliktów i zjednoczeniem ludzi” – wyjaśniał prezydent organizacji Gianni Infantino.

Media spekulują, że pierwszym nagrodzonym w nowym plebiscycie FIFA może zostać prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Nie tylko dlatego, że polityk niedawno sam wręcz upominał się o Pokojową Nagrodę Nobla, a przy okazji jest przywódcą jednego z krajów gospodarzy przyszłorocznego mundialu.

Dziennikarze zwracają uwagę także na świetne relacje Trumpa z Infantino. Ich przejawem miało być m.in. powołanie córki prezydenta USA Ivanki Trump do zarządu projektu edukacyjnego, którego budżet wynosi 100 milionów dolarów, a częściowo finansowany ma być ze sprzedaży biletów na mecze mistrzostw świata.

Mundial w Ameryce Północnej

MŚ w 2026 roku odbędą się w trzech krajach. Poza USA będą to Meksyk i Kanada. W których miastach Stanów Zjednoczonych odbędzie się mundial? Będą to: Miami, San Francisco, Filadelfii, Atlancie, Nowym Jorku/New Jersey, Dallas, Kansas City, Houston, Los Angeles, Bostonie, Seattle. USA ma zdecydowaną większość w tym układzie. FIFA będzie zatem potrzebować dobrej współpracy z Trumpem, jako prezydentem.

