Ewakuacja jednej z najbardziej wrażliwych baz wojskowych USA. Dzień wcześniej był tam Trump

W czwartek 6 listopada do bazy wojskowej Joint Base Andrew pod Waszyngtonem dostarczono podejrzaną paczkę zawierającą biały proszek oraz „polityczną propagandę” – poinformowało CNN. Przesyłka została otworzona, co w konsekwencji doprowadziło do zachorowania wielu osób. Dokładna liczba nie została jednak podana. Konieczne było przewiezienie poszkodowanych do szpitala.

W ramach środków ostrożności zdecydowano o ewakuowaniu dwóch budynków w bazie oraz utworzeniu wokół tego obszaru kordonu. Na miejscu zdarzenia pojawiły się służby ratownicze. Po tym jak potwierdzono brak zagrożenia, sprawa została przekazana do Biura Śledczego. Obecnie trwa dochodzenie. Wstępne badania nie wykazały obecności żadnych niebezpiecznych substancji. Na razie nie wiadomo również, co się stało osobom, które trafiły do szpitala po tym, jak otworzono paczkę.

USA. Podejrzana paczka z białym proszkiem w bazie wojskowej Joint Base Andrew

Joint Base Andrews podlega jurysdykcji 316. Skrzydła Sił Powietrznych USA. Rzecznik Matt Ebarb przekazał Axios, że osoby, które się źle poczuły, zostały zbadane i poddane leczeniu. Po tym jak uznano, że ich stan jest stabilny, zostały wypisane z placówki medycznej. Pomieszczenie, w którym paczka została otwarta, pozostaje na razie zamknięte. Miało to miejsce w budynku, w którym mieści się Centrum Gotowości Gwardii Narodowej Sił Powietrznych.

Pełni ono funkcję łącznika między Biurem Gwardii Narodowej a jednostkami Gwardii Narodowej Sił Powietrznych w każdym stanie i terytorium. Joint Base Andrews to amerykańska baza wojskowa, przez którą regularnie podróżują w sprawach służbowych ważne osoby, takie jak prezydent, wiceprezydent czy sekretarze gabinetu. Donald Trump w Joint Base Andrews był w środę.

Czytaj też:

Dron sparaliżował lotnisko w Szwecji. Kolejny taki przypadekCzytaj też:

Nawrocki chwali się nagraniem z Trumpem. „Dotrzymałem słowa”