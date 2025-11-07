Werbują nieletnich do gangów. Alarmujący raport szwedzkiej policji

Szwedzka policja w listopadzie 2024 r. przestawiła obraz gangów przestępczych, które wykorzystują dzieci i młodzież. Ich rekrutacja wynikała z faktu, że ze względu na swój wiek często otrzymują niższe kary, lub nie dostają ich wcale. Do pierwszego kontaktu dochodziło zazwyczaj na czatach lub mediach społecznościowych. Nieletni w zamian za rzekome pieniądze są werbowani do takich poważnych przestępstw jak zamachy bombowe lub morderstwa.

Szwecja. Policja przedstawiła raport o gangach. Przerażające tło ws. dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież wykorzystuje się też do kolejnych rekrutacji. Nieletni są często proszeni o podanie swoich danych osobowych i przesłanie zdjęć paszportowych lub dowodu osobistego. W przypadku niewykonania zadania dochodzi potem do szantażu lub zemsty na nich, lub na ich rodzicach. W 2025 r. przedstawiono nowy raport, z którym zapoznał się również rząd. Z danych wynika, że za aktywnych członków gangów przestępczych uważa się 17,5 tys. osób.

Około pięć proc. jest nieletnich. Jeśli chodzi o obywatelstwo, to 81 proc. posiada wyłącznie szwedzkie, osiem proc. to obywatele szwedzcy posiadający inny paszport, a 11 proc. to obcokrajowcy. Średni wiek członka gangu to 28 lat. Według szacunków kolejne 50 tys. osób jest powiązanych z aktywnymi członkami gangów. Są to osoby znajdujące się w środowisku przestępczym blisko aktywnych członków gangów i mogące w przyszłości bardziej zaangażować się w działalność przestępczą.

Szokujące dane. 17,5 tys. aktywnych członków gangów, kolejne 50 tys. osób powiązane

Liczba dzieci i młodzieży w tym wypadku wynosi z kolei osiem proc. Rozkład obywatelstwa jest podobny i wynosi: 80 proc. obywateli Szwecji, osiem proc. z obywatelstwem Szwecji i innego kraju oraz 12 proc. cudzoziemców. Szefowa policji Petra Lundh zaznaczyła, że zdaje sobie sprawę z tego, że ta liczba jest za duża. – Policja intensywnie pracuje nad zwalczaniem tej zagrażającej społeczeństwu przestępczości, ale aby powstrzymać rekrutację nowych członków gangów, konieczne są działania ze strony wielu środowisk społecznych, od przedszkoli po szkoły i służby socjalne – stwierdziła Lundh.

Komendant krajowy podkreśliła, że szwedzcy funkcjonariusze „pracują z pełną mocą, aby aresztować i postawić przed sądem przestępców działających w sieci, zarówno w Szwecji, jak i za granicą”. Lundh zakończyła, że wyniki są „pozytywne, a policja zapobiega coraz większej liczbie poważnych przestępstw”.

Dron sparaliżował lotnisko w Szwecji. Kolejny taki przypadek

