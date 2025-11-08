Sprzątaczka pomyliła adresy. Właściciel domu strzelił jej w głowę

Mieszkańcami Whitestown na przedmieściach Indianapolis wstrząsnęło zdarzenie ze środy 5 listopada. Jeszcze przed świtem Maria Florinda Rios Perez de Velasquez razem z mężem sprzątała domy w okolicy i próbowała wejść do kolejnego. Na oczach małżonka kobieta została jednak śmiertelnie postrzelona w głowę.

USA. Tragiczna w skutkach pomyłka w Whitestown

Jak się okazało, strzał oddał właściciel mieszkania, który wystraszył się hałasów i pomylił parę z włamywaczami. Oddał strzał przez zamknięte drzwi, zabijając Marię na miejscu. Jak udało się ustalić policji, nie tylko on koszmarnie się pomylił. Sprzątająca para znalazła się przed jego domem tylko dlatego, że pomyliła adresy mieszkań, wyznaczonych do posprzątania.

Jak podkreślają przedstawiciele lokalnych służb, sprawa jest bardzo skomplikowana. W stanie Indiana obowiązuje bezwzględne prawo właścicieli do samoobrony na swojej posesji, podobnie jak w 31 innych stanach USA. Ich mieszkańcy mogą wykorzystywać w tym celu nawet broń palną, jeżeli mają uzasadnione podejrzenie nielegalnego wdarcia się na swoją działkę.

Policja podkreśla, że strzelający mężczyzna, jeszcze przed podejściem do drzwi, zgłosił włamanie pod numerem alarmowym 911. Policja zakończyła już wstępne śledztwo, ale dalej sprawą zajmie się prokuratura hrabstwa Boone. Niewykluczone, że właściciel mieszkania mimo wszystko usłyszy zarzuty karne.

