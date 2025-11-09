Lamborghini milionera stanęło w ogniu. Na asfalcie walały się pliki gotówki

W Moskwie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 36-letni Aleksiej Dołgich — znany rosyjski przedsiębiorca i milioner. Mężczyzna prowadził swoje warte około 329 tysięcy funtów (ponad 1,5 miliona złotych) Lamborghini. Razem z nim podróżowało trzech pasażerów, znajomych mężczyzny. Nocna podróż zakończyła się tragedią — samochód wypadł z drogi, przewrócił się, uderzył w barierki i błyskawicznie stanął w płomieniach.

Zgodnie z ustaleniami mediów, Dołgich stracił panowanie nad kierownicą, gdy poruszał się z prędkością około 93 mil na godzinę (czyli około 150 kilometrów na godzinę). Z informacji prokuratury wynika, że „kierowca Lamborghini uderzył w przeszkodę, po czym pojazd przewrócił się i zapalił”.

Eksplozja, ogień i tragedia na moskiewskiej autostradzie

Dramat rozegrał się około godziny 1:30 w nocy na jednej z ruchliwych moskiewskich arterii. Świadkowie opisywali potężny huk i ścianę ognia, która rozświetliła noc.

Służby ratunkowe, które przybyły na miejsce, potwierdziły tragiczny bilans zdarzenia. „W wyniku wypadku dwóch młodych mężczyzn zginęło, dwóch kolejnych trafiło do szpitala z obrażeniami. Przyczyny i wszystkie okoliczności wypadku są wyjaśniane” — przekazano w oficjalnym komunikacie służb.

Aleksiej Dołgich zginął na miejscu razem z jednym z pasażerów, Iwanem Sołowjowem. Dwóch pozostałych – 21-letni Nikita Tezikow i 22-letni Kiriłł Moczałow – zostało ciężko rannych i przewiezionych do szpitala.

Skasowane, spalone auto i rozrzucona na drodze gotówka

Zdjęcia z miejsca tragedii wstrząsnęły opinią publiczną. Na fotografiach widać doszczętnie zniszczony, zwęglony wrak Lamborghini oraz porozrzucane na asfalcie pliki gotówki.

Obraz ten stał się symbolem nocnej tragedii, o której rosyjskie media piszą jako o „wypadku, od którego włos jeży się na głowie”.

