Trump ma problemy ze zdrowiem? „Krzyczałem na ludzi, ponieważ byli głupi”

Donald Trump w poniedziałek 17 listopada rozmawiał z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym. Tematem były przyszłorocznie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, których USA będą współgospodarzami razem z Kanadą oraz Meksykiem. W wydarzeniu wzięło udział kilku wysokich rangą członków administracji, m.in. sekretarz stanu Marco Rubio oraz sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Kristi Noem, a także prezes FIFA Gianni Infantino.

Jeden z reporterów chciał poruszyć z amerykańskim prezydentem inny temat, ale zwrócił uwagę na ochrypły głos Trumpa. Zapytał przywódcę Stanów Zjednoczonych, czy wszystko z nim jest dobrze. – Czuję się świetnie. Krzyczałem na ludzi, ponieważ byli głupi w sprawie czegoś, co mieli zrobić z handlem i krajem, a ja im wszystko wyjaśniłem. Straciłem nad sobą panowanie w stosunku do tych ludzi, bo byli tak głupi i ich ochrzaniłem – powiedział Trump.

Dziennikarz zwrócił uwagę na zachrypnięty głos Trumpa. Rozbrajająca szczerość prezydenta USA

Tłumaczenie prezydenta USA wywołało głośny śmiech przedstawicieli mediów. Trump dodał później, że „jeden kraj chciał renegocjować warunki umowy handlowej, z czego nie był zadowolony”. Amerykański przywódca nie chciał jednak zdradzić, o jakie państwo chodziło. – Dlaczego miałbym ci to powiedzieć? – zapytał Trump dziennikarza.

Kwestia stanu zdrowia prezydenta USA jest bowiem pod lupą od długiego czasu. Pojawiły się sugestie, że to oznaka poważniejszych problemów zdrowotnych Trumpa. Biały Dom i otoczenie przywódcy Stanów Zjednoczonych konsekwentnie odrzucają jednak te zarzuty. Trump przekonuje, że jest stan zdrowia jest doskonały. Jedną z ostatnich rozważanych kwestii jest pojawienie się ciemnych plam na dłoni amerykańskiego prezydenta.

