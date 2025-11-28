Putin odpowiedział na słowa Orbana. „To była propozycja Donalda”

Władimir Putin spotkał się z Viktorem Orbanem na Kremlu. Politykom towarzyszyły delegacje z obu krajów. – Nasze poglądy na niektóre sprawy, w tym na agendę międzynarodową, mogą się czasem różnić. Jednak w każdym razie stworzyliśmy atmosferę, która pozwala nam szczerze rozmawiać i omawiać wszelkie kwestie. Daje nam to możliwość nie tylko rozmowy, ale także poszukiwania rozwiązań wszelkich problemów – powiedział prezydent Rosji.

Putin stwierdził, że „zna wyważone stanowisko ws. Ukrainy” premiera Węgier. Orban podkreślił, że jego kraj realizuje suwerenną politykę zagraniczną. Szef węgierskiego rządu przypomniał, że Ukraina „jest sąsiadem jego państwa, stąd w pełni odczuwa wpływ wojny, ponosząc m.in. znaczne straty gospodarcze”. – Działania wojenne blokują współpracę gospodarczą. Dotyczy to zarówno Europy, jak i nas – zaznaczył Orban.

Orban zaproponował Węgry na miejsce negocjacji pokojowych. Putin zaskoczył reakcją

Premier Węgier zapewniał, że jego kraj jest „zainteresowany pokojem i ma szczerą nadzieję, że niedawno ogłoszone inicjatywy pokojowe ostatecznie do tego doprowadzą”. – Nasze dzisiejsze spotkanie daje mi możliwość potwierdzenia, że Węgry są gotowe zapewnić platformę dla takich negocjacji i są gotowe pomóc w pomyślnym zakończeniu tego procesu – mówił Orban. Putin „podziękował za tak pozytywną reakcję na ewentualne spotkanie między nim a prezydentem USA”.

– To była propozycja Donalda, który od razu powiedział: „Mamy dobre stosunki z Węgrami, a Ty masz dobre stosunki z Wiktorem, więc proponuję tę opcję”. Oczywiście z przyjemnością się zgodziliśmy. I jeśli w trakcie naszych rozmów dojdzie do wykorzystania platformy w Budapeszcie, również będę bardzo zadowolony i chcę podziękować państwu za gotowość do udzielenia pomocy – podsumował rosyjski przywódca.

