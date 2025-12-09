Putin dostał niespodziewany prezent. Wszystko nagrały kamery

Szefowa państwowej i propagandowej telewizji Russia Today, Margarita Simonjan, wręczyła rosyjskiemu dyktatorowi ozdobny wazon z napisem w języku ukraińskim. Na naczyniu znalazł się wizerunek Bohdana Chmielnickiego oraz hasło: „325 lat zjednoczenia Ukrainy z Rosją”.

Putin nie wydawał się zachwycony. Początkowo zmieszał się, a jego twarz wyraźnie zdradzała zakłopotanie. Po chwili zdołał jedynie wykrztusić krótkie „dziękuję”.

Simonjan wyjaśniła, że kupiła wazon z myślą o rosyjskim przywódcy. – Nie mogłam się powstrzymać, żeby go nie kupić i ci go nie podarować. Od nas, od stacji telewizyjnej - powiedziała, wręczając prezent.

RT India. N owa odnoga globalnej machiny propagandowej

Wydarzenie miało miejsce przy okazji otwarcia kanału RT India, nowej anglojęzycznej stacji Russia Today działającej w Nowym Delhi. Według serwisu „The Moscow Times” to kolejny krok w budowaniu międzynarodowego zasięgu narracji wspierających Kreml. Po rozpoczęciu pełnowymiarowej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w 2022 roku, wiele państw zablokowało działalność RT. Stany Zjednoczone usunęły RT America z licznych platform telewizyjnych, a Komisja Europejska zawiesiła emisję RT i powiązanego z nim Sputnika w całej Unii Europejskiej.

Przed startem w Indiach Rosja przeprowadziła intensywną kampanię medialną – między innymi na billboardach, w internecie, poprzez specjalny pociąg tematyczny w Delhi, a nawet podświetlając na zielono, czyli w kolorze kojarzonym z RT, most Bandra-Worli Sea Link w Mumbaju.

Margarita Simonjan. „Walkiria propagandy”

Margarita Simonjan, która w wieku zaledwie 25 lat została szefową Russia Today, od lat uchodzi za jedną z najważniejszych osób w rosyjskiej propagandzie. W latach 2022-2023 Unia Europejska określiła ją jako „centralną postać propagandy rządu rosyjskiego”, nakładając na nią sankcje. Ograniczenia wobec niej wprowadziły także Wielka Brytania, Ukraina oraz Stany Zjednoczone, które w 2024 roku uznały ją za osobę zaangażowaną w ingerencję w wybory w Stanach Zjednoczonych.

Magazyn „Financial Times” umieścił Simonjan na liście najbardziej wpływowych osób 2025 roku w kategorii „Liderzy”, określając ją mianem „najbardziej oddanej wysłanniczki Putina” oraz „Walkirii propagandy”.

