Szef MSZ Węgier liczy na zdjęcie sankcji z Rosji. „Byłoby to sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem”

„Powiedziałem ministrowi spraw zagranicznych Siergiejowi Ławrowowi, że w pełni popieramy dialog między Stanami Zjednoczonymi a Rosją i wierzymy, że może on doprowadzić do pokoju. Jeśli tak się stanie, era sankcji gospodarczych w końcu dobiegnie końca. Nowe globalne otoczenie gospodarcze przyniesie ogromne możliwości, a Węgry chcą mieć jak najlepszą pozycję wyjściową” – napisał w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto.

Szef węgierskiego MSZ poinformował, że podczas forum biznesowego w Moskwie odbyło się łącznie 240 spotkań między przedsiębiorstwami z tych krajów, co może „pomóc Węgrom w zapewnieniu sobie jak najlepszej pozycji w okresie powojennym i skorzystaniu z nowej globalnej ery gospodarczej”. Otwierając wydarzenie Szijjarto podziękował uczestnikom za przybycie biorąc pod uwagę międzynarodowe sankcje.

Szef MSZ Węgier w Rosji. Peter Szijjarto o „nowej erze gospodarczej” po końcu wojny w Ukrainie

– Zebraliśmy się tu dzisiaj w nadziei, że wysiłki na rzecz pokoju wkrótce zakończą się sukcesem, że pokój powróci do Europy Środkowej i że sankcje zostaną zniesione – ponieważ po przywróceniu pokoju utrzymywanie sankcji byłoby sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem – przekonywał szef węgierskiej dyplomacji. Szijjarto zaznaczył, że jego kraj zamierza być w pełni przygotowany na „nową erę gospodarczą”, która ma nastąpić po zakończeniu wojny i sankcji.

– Ta nowa era przyniesie ogromne możliwości. Będzie to ogromna ulga dla światowej gospodarki, a handel światowy nabierze nowego impetu. Węgry muszą to maksymalnie wykorzystać – podkreślał węgierski minister spraw zagranicznych. Szijjarto przypomniał, że jego kraj utrzymał współpracę z Rosją nawet w „trudnych czasach”. Szef MSZ Węgier zwrócił uwagę, że na forum reprezentowanych jest 34 węgierskich firm.

