11-latek przeżył rosyjski atak rakietowy, stracił mamę. Tłumaczka nie mogła powstrzymać łez

10 grudnia w Brukseli odbył się pokaz filmów dokumentalnych o ukraińskich dzieciach: „Romczyk”, „Dzieci dla Putina” i „Chile”. Na wydarzenie przejechał 11-letni Roman Oleksiw ze Lwowa. Chłopiec 14 lipca 2022 roku przeżył rosyjski atak rakietowy na Winnicę. W ostrzale zginęła jednak matka dziecka i 27 innych osób, a ponad 200 zostało rannych. 11-latka udało się uratować dzięki 36 operacjom i zabiegom przeprowadzonym przez ukraińskich i niemieckich lekarzy.

Chłopiec musiał poddać się długiej rehabilitacji, po tym jak doznał oparzeń czwartego stopnia 45 proc. ciała, w tym 35 proc. wewnętrznych. Miał oparzenia twarzy, rąk i nóg, uszkodzone drogi oddechowe, złamaną rękę i odłamki w czaszce. Oleksiw musiał nosić również specjalne rękawiczki ochronne i niebieską maskę uciskową, która niwelowała ból i pomagała mu w leczeniu blizn. Po dyskusji, która miała miejsce po pokazie, 11-latek opowiedział swoją historię europosłom.

11-latek z Ukrainy opowiedział swoją historię europosłom. Przemówienie poruszyło tłumaczkę

Był m.in. w śpiączce i spędził prawie 100 dni na oddziale intensywnej terapii. Rok po tragedii chłopiec spotkał się z ówczesnym papieżem Franciszkiem. Wrócił także do nauki, tańca i muzyki, a także otrzymał odznaczenie od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. – Chciałem wam powiedzieć: kiedy jesteśmy razem, jesteśmy silni. Nigdy się nie poddawajcie. Pomóżcie ukraińskim dzieciom – zwrócił się Oleksiw do eurodeputowanych.

Podczas dyskusji asystentka wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego rozpłakała się, tłumacząc przemówienie chłopca. Kobieta wyjaśniła, że ogarnęły ja emocje, kiedy 11-latek opowiadał o momencie, w którym po raz ostatni widział matkę i mógł się z nią pożegnać. Tłumaczka nie mogła powstrzymać łez, aż w końcu ktoś inny przełożył słowa Oleksiwa z języka ukraińskiego na j. angielski.

