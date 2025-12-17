Skandal w Portugalii. Były wiceminister sprawiedliwości oskarżony o pedofilię

Podczas przeszukania komputerów, telefonów i dysków zewnętrznych Paulo Abreu dos Santosa w jego domu, śledczy natrafili na prawie 600 materiałów z dziecięcą pornografią. Była to część szeroko zakrojonego śledztwa, ale zszokowała opinię publiczną, ponieważ mowa o aktywnym do niedawna polityku, byłym wiceministrze sprawiedliwości.

Portugalia. Skandal pedofilski wstrząsnął krajem

Mężczyzna pracował też jako wykładowca na Uniwersytecie Lizbońskim i w kancelarii adwokackiej w Lizbonie. Od razu po ujawnieniu skandalu został tymczasowo zawieszony w pełnieniu obowiązków w obu instytucjach.

Paulo Abreu dos Santos w resorcie sprawiedliwości pełnił funkcję wiceministra w latach 2023-2024. Treści pedofilskie miał przesyłać przez 13 zamkniętych grup na komunikatorze Signal. W trakcie śledztwa potwierdzono dodatkowo jego winę w przypadku wykorzystania dwóch dziesięcioletnich chłopców. Przedstawiono też dowody, według których produkował przynajmniej cztery filmy z pornografią dziecięcą.

Portugalia. Wiceminister sprawiedliwości należał do siatki pedofili

Jak ujawniła prokuratura, polityk przyznał się do części zarzutów. Głośno jest też o decyzji jego adwokata, który powołał się na klauzulę sumienia i zrezygnował z reprezentowania oskarżonego.

Pochodzący z Lizbony Paulo Abreu dos Santos rozpoznany został na jednym z filmów, analizowanych podczas śledztwa FBI w sprawie międzynarodowej siatki pedofilskiej.

