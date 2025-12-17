Skandal na świątecznym jarmarku. Z głośników popłynęła neonazistowska muzyka

Na jarmarku bożonarodzeniowym w Otterndorfie, niewielkiej nadmorskiej miejscowości w Dolnej Saksonii, doszło do bulwersującego incydentu. W trakcie wydarzenia, które co roku przyciąga setki mieszkańców i turystów, z systemu nagłośnienia zaczęła płynąć skrajnie prawicowa, antysemicka muzyka.

Zaskoczeni uczestnicy jarmarku relacjonowali, że wśród straganów wypełnionych świątecznymi produktami nagle rozbrzmiały utwory kojarzone z neonazistowską sceną muzyczną. W mediach społecznościowych szybko pojawiły się nagrania, na których widać osoby spacerujące po stoiskach i pijące grzane wino, podczas gdy w tle słychać nienawistne treści.

Przerobione teksty i muzyka zakazanego zespołu

Jak ustalono, jednym z odtwarzanych utworów była znana niemiecka piosenka ludowa, której tekst został zmieniony. Zamiast słów „Na wybrzeżu Morza Północnego” pojawiło się hasło „Na aryjskiej plaży”. Z głośników puszczano również utwory zespołu Landser – neonazistowskiej formacji uznanej w Niemczech za zorganizowaną grupę przestępczą.

Skala incydentu wzbudziła oburzenie zarówno wśród mieszkańców, jak i lokalnych władz. Frank Thielebeule, włodarz miasta w wypowiedzi dla tabloidu „BILD” nie krył emocji. – To dla nas katastrofa. Od wielu lat mamy tu spokojny jarmark świąteczny, a teraz media piszą o nas w związku z taką historią – mówił.

– Muzyka została natychmiast wyłączona. Ponieważ istniało ryzyko, że skrajnie prawicowa muzyka zostanie odtworzona ponownie, w niedzielę rano zdemontowano system nagłośnienia – wyjaśnił.

Ruszyło dochodzenie policji

Do tej pory nie ustalono, kto odpowiada za odtworzenie antysemickich treści. Policja analizuje nośnik pamięci typu pendrive, który miał pochodzić od firmy obsługującej nagłośnienie wydarzenia. Władze miasta nie wykluczają jednak, że system mógł zostać przejęty zdalnie.

Służby szukają świadków. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami muzyka o charakterze neonazistowskim mogła być odtwarzana nie tylko w piątek, ale również w sobotę i niedzielę. Rzecznik policji poinformował, że prowadzone jest dochodzenie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie nieletnich oraz podżegania do nienawiści. Sprawę przejął wydział do spraw bezpieczeństwa państwa.

Miasto reaguje. „Dystansujemy się od wszelkich form ekstremizmu”

Jarmark bożonarodzeniowy w Otterndorfie odbywa się od 17 lat, zawsze w trzeci weekend Adwentu. Uchodził dotąd za spokojne, rodzinne wydarzenie. Władze miasta wydały oficjalne oświadczenie, w którym jednoznacznie odcięły się od incydentu.

„Odtwarzanie muzyki zostało natychmiast przerwane. Incydent został zgłoszony odpowiednim organom i jest wyjaśniany” – podkreślono. Samorząd zaznaczył również, że „wyraźnie dystansuje się od wszelkich form ekstremizmu”.

