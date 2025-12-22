Rozmowy ws. zakończenia wojny w Ukrainie. Opublikowano specjalny komunikat

„W ciągu ostatnich trzech dni w stanie Floryda delegacja ukraińska odbyła serię owocnych i konstruktywnych spotkań z partnerami amerykańskimi i europejskimi” – napisali w mediach społecznościowych sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow oraz specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff.

Jak poinformowali, oprócz nich samych w skład delegacji weszli też: szef sztabu generalnego ukraińskich Sił Zbrojnych generał broni Andrij Hnatow, jeśli chodzi o Ukrainę oraz Jared Kushner i pracownik Białego Domu Josh Gruenbaum po stronie amerykańskiej. „Do dyskusji dołączyli również kluczowi doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego z Europy, aby uzgodnić wspólne podejście strategiczne między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Europą” – zaznaczono.

Spotkania USA z Ukrainą. „Skupiono się na czterech kluczowych dokumentach”

„Odbyło się także odrębne konstruktywne spotkanie w formacie USA-Ukraina, podczas którego skupiono się na czterech kluczowych dokumentach: dalszym opracowaniu 20-punktowego planu, uzgodnieniu stanowisk w sprawie wielostronnych ram gwarancji bezpieczeństwa, uzgodnieniu stanowisk w sprawie ram gwarancji bezpieczeństwa USA dla Ukrainy oraz dalszym opracowaniu planu gospodarczego i rozwoju” – brzmi fragment wspólnego oświadczenia.

„Szczególną uwagę poświęcono omówieniu harmonogramu i kolejności kolejnych kroków. Ukraina pozostaje w pełni zaangażowana w osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju. Naszym wspólnym priorytetem jest powstrzymanie zabijania, zapewnienie gwarantowanego bezpieczeństwa oraz stworzenie warunków dla odbudowy, stabilności i długoterminowego dobrobytu Ukrainy” – dodano.

Realizacja planu pokojowego Trumpa. Spotkania wysłanników Kremla i prezydenta USA

„Pokój musi być nie tylko zaprzestaniem działań wojennych, ale też godną podstawą stabilnej przyszłości. Ukraina wysoko ceni sobie przywództwo i wsparcie Stanów Zjednoczonych oraz dalszą ścisłą współpracę z partnerami na kolejnych etapach tej ważnej pracy” – podsumowano. Komunikat podał dalej rosyjski wysłannik Kiriłł Dmitrijew. Witkoff zamieścił także kolejne oświadczenie, które jest zbieżne z powyższym.

Czytamy w nim, że Dmitrijew „w ciągu ostatnich dwóch dni na Florydzie odbył konstruktywne i owocne spotkania z delegacją amerykańską w celu realizacji planu pokojowego prezydenta Donalda Trumpa dotyczącego Ukrainy”. Po stronie Stanów Zjednoczonych skład delegacji był taki sam. „Rosja pozostaje w pełni zaangażowana w osiągnięcie pokoju w Ukrainie oraz wysoko ceni wysiłki i wsparcie USA na rzecz rozwiązania »konfliktu ukraińskiego« i przywrócenia bezpieczeństwa globalnego” – zakończono.

