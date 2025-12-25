„Oby zginął”? Zełenski szczerze w świątecznym przemówieniu

Za dwa miesiące miną już cztery lata pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej, zapoczątkowanej inwazją wojsk Władimira Putina na ziemie naszego wschodniego sąsiada. Nie można więc dziwić się, że to właśnie temat wojny i pokoju zdominował tegoroczne życzenia świąteczne prezydenta Ukrainy.

Życzenia bożonarodzeniowe Zełenskiego: Prosimy o pokój

– Prosimy o pokój dla Ukrainy. Walczymy o niego i modlimy się. Zasługujemy na pokój – mówił Wołodymyr Zełenski w nagraniu, które trafiło do mediów społecznościowych. Polityk wspomniał też postać rosyjskiego przywódcy, kiedy mówił o tym, że Ukraińcy wierzą w „otwarcie się Niebios” w noc Bożego Narodzenia.

– Oby zginął, może sobie pomyśleć każdy z nas – stwierdził, odnosząc się do Władimira Putina. – Ale kiedy zwracamy się do Boga, oczywiście prosimy o coś większego – podkreślał. – Aby pokój zwyciężył, abyśmy przetrwali i abyśmy pozostali Ukrainą – wyliczał Zełenski.

Zełenski o Rosjanach: Tak atakują bezbożni

Prezydent Ukrainy odniósł się do zmasowanego rosyjskiego ataku z 23 grudnia. Tego dnia przy użyciu ponad 650 dronów zaatakowano 13 ukraińskich obwodów. – Rosjanie po raz kolejny pokazali, kim naprawdę są. Potężny ostrzał, setki Shahedów, pociski balistyczne, ataki Kindżałem, wszystko zostało wykorzystane – zwracał uwagę polityk.

– Tak atakują bezbożni. Tak postępują ci, którzy nie mają absolutnie nic wspólnego z chrześcijaństwem ani z człowieczeństwem. Ale trzymamy się i wspieramy nawzajem. A dziś modlimy się za wszystkich na linii frontu, żeby wrócili żywi. Za wszystkich w niewoli, żeby wrócili do domu. Za wszystkich naszych poległych bohaterów, którzy bronili Ukrainy kosztem życia – mówił.

– Pomimo całego cierpienia, jakie przyniosła Rosja, nie jest ona w stanie okupować ani bombardować tego, co najważniejsze. To nasze ukraińskie serca, nasza wiara w siebie nawzajem i nasza jedność – podsumował Wołodymyr Zełenski.

Czytaj też:

Ukraińcy mają sami zdecydować o pokoju. „Kto pójdzie na referendum pod ostrzałem?”Czytaj też:

Zełenski przedstawił dziennikarzom 20-punktowy plan pokojowy. Odpowiedź jeszcze dziś?