Tak działają współczesne sekty. „Najpierw jest haczyk, potem kojący język”

Zbór Leczenia Duchem Świętym „Niebo” działał na początku lat 90. w Majdanie Kozłowieckim na Lubelszczyźnie. Sekta pod przewodnictwem Bogdana Kacmajora okryła się złą sławą. Przetrwała około dziesięciu lat. Kacmajor budował władzę na obietnicy uzdrowień „przez nakładanie rąk”, a wewnętrzny świat grupy szybko zaczął przypominać system kontroli, izolacji i posłuszeństwa. Seks z nieletnimi, kradzieże, zaniedbania dzieci, zagadkowe śmierci – to wszystko działo się przez cały czas działania sekty. Serial „Niebo. Rok w piekle” emitowany na HBO Max pokazuje – w mniej lub bardziej udany sposób – mechanizmy trafiania do sekty i życie w niej.

Historia Bogdana Kacmajora nie jest wyjątkiem ani lokalną anomalią. W XX wieku świat wielokrotnie przekonywał się, jak destrukcyjną siłę potrafią mieć wielkie sekty skupione wokół charyzmatycznych liderów.

Mutacje sekciarskich schematów