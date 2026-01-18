Tak działają współczesne sekty. „Najpierw jest haczyk, potem kojący język”
Tak działają współczesne sekty. „Najpierw jest haczyk, potem kojący język"

Samotność, zdjęcie ilustracyjne
Samotność, zdjęcie ilustracyjne
Nie noszą szat, nie mieszkają w lesie, nie każą pić trucizny. Dzisiejsze sekty są ciche, uśmiechnięte i zawsze dostępne – w telefonie, na Zoomie, w obietnicy „rozwoju”. Zaczynają się od ulgi i poczucia sensu, kończą na izolacji, przemocy i zrujnowanym życiu.

Zbór Leczenia Duchem Świętym „Niebo” działał na początku lat 90. w Majdanie Kozłowieckim na Lubelszczyźnie. Sekta pod przewodnictwem Bogdana Kacmajora okryła się złą sławą. Przetrwała około dziesięciu lat. Kacmajor budował władzę na obietnicy uzdrowień „przez nakładanie rąk”, a wewnętrzny świat grupy szybko zaczął przypominać system kontroli, izolacji i posłuszeństwa. Seks z nieletnimi, kradzieże, zaniedbania dzieci, zagadkowe śmierci – to wszystko działo się przez cały czas działania sekty. Serial „Niebo. Rok w piekle” emitowany na HBO Max pokazuje – w mniej lub bardziej udany sposób – mechanizmy trafiania do sekty i życie w niej.

Historia Bogdana Kacmajora nie jest wyjątkiem ani lokalną anomalią. W XX wieku świat wielokrotnie przekonywał się, jak destrukcyjną siłę potrafią mieć wielkie sekty skupione wokół charyzmatycznych liderów.

