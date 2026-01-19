Australia walczy z mrówkami ognistymi. Czy niebezpieczny gatunek dotrze do Polski?

Australijskie Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Leśnictwa na swojej stronie informuje o obecnej sytuacji epidemiologicznej ws. czerwonej mrówki ognistej. To jeden z najgorszych gatunków inwazyjnych, które dotarły do Australii. Po raz pierwszy zostały wykryte w tym kraju w lutym 2001 r. w Queensland. Trwa próba zwalczania mrówek ognistych, a program jest finansowany przez państwo. Jak na razie udało się je wytępić w ośmiu ogniskach.

Mrówki ogniste mogą wpływać na środowisko i wiele gałęzi przemysłu; ograniczać codzienne czynności, takie jak grillowanie, pikniki i imprezy sportowe; zadawać bolesne i potencjalnie śmiertelne użądlenia ludziom, zwierzętom domowym i hodowlanym; czy powodować rozległe szkody w systemach ekologicznych i rolniczych. Mrówki ogniste są bardzo mobilne. Potrafią przelecieć do pięciu kilometrów i przemieszczać się zarówno po powierzchni ziemi, jak i pod ziemią.

Inwazyjny gatunek powoduje w USA miliardy dolarów strat rocznie. Wykrywano je już w Europie

Po powodziach lub deszczu mogą również dryfować po wodnych szlakach. Mogą podróżować „jako pasażerowie na gapę” na towarach i pojazdach oraz przemieszczać się wraz z kontenerami transportowymi i ładunkami lub razem z ludźmi. Mrówki ogniste pochodzą z Ameryki Południowej, ale oprócz Australii rozprzestrzeniły się USA, gdzie wywołują miliardy strat rocznie, czy w Chinach, Tajwanie, Japonii, lub Filipinach.

Jeśli chodzi o Europę, to wykrywano je w Hiszpanii, Finlandii, czy Holandii. Dalsze ocieplenie klimatu może dodatkowo sprzyjać ich rozprzestrzenianiu. Michał Michlewicz, doktorant Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu mówił we wrześniu 2023 r. na antenie radiowej Jedynki, że istnieje prawdopodobieństwo, że mrówki ogniste przybędą do Polski i się tu zadomowią.

