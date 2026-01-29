Kijów i Moskwa uzgodniły rozejm? Ukraina tonuje nastroje, tajemnicza reakcja rzecznika Putina

W czwartek 29 stycznia kilka rosyjskich kanałów na platformie Telegram poinformowało, że podczas rozmów w Abu Zabi z Ukrainą rzekomo uzgodniono zawieszenie ataków na swoje obiekty energetyczne. Podobne informacje przekazał popularny ukraiński kanał „Supernova+”. Ze screena udostępnionej wiadomości wynika, że tymczasowe zawieszenie broni w tym obszarze ma obowiązywać od wczoraj do 3 lutego.

Doniesienia wywołały spore zamieszanie. Głos zabrał Mikołajowski Waniok, czyli jedno z kluczowych źródeł informacji wojennych w Ukrainie. Kanał śledzi 2,74 mln osób. Autor przekonuje, że „wie nieco więcej o ostatnich spotkaniach i »porozumieniach«”. Podkreślił, że „nie ma ostatecznej decyzji”, a nawet jeśli Rosjanie dostali jakiś zakaz, to i tak nie potrwa długo. Pesymizm może być związany z wydarzeniami, które miały miejsce w marcu 2025 r.

Zamieszanie ws. zawieszenia ataków na obiekty energetyczne. Sprzeczne doniesienia

Wówczas zgodnie z porozumieniem ataki także miały być ograniczone, ale umowa była różnie interpretowana i egzekwowana. Pojawiały się oskarżenia o jej łamanie. Zawieszenie broni nie trwało zbyt długo. Ukraiński dziennikarz Denis Kazanski doniesienia ws. zawieszenia ataków nazwał „wytworem” rosyjskich mediów. Jego zdaniem Moskwie zabrakło tymczasowo określonego rodzaju pocisków, co uniemożliwiło Rosjanom uderzenia.

Kanał „Białoruski siłowik” przekonywał, że porozumienie jest ustne i nie dotarło do wszystkich. Rzecznik Władimira Putina został poproszony przez dziennikarzy o komentarz, czy trwają negocjacje ws. energetycznego rozejmu między Rosją a Ukrainą. Dmitrij Pieskow oświadczył, że nie może na razie komentować informacji o negocjacjach w tej sprawie – podała rosyjska państwowa agencja informacyjna Interfax. Do doniesień na razie nie odniosły się publicznie ukraińskie władze.

