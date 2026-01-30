Niemiec z flagą na Grenlandii. Ten „żart” mógł wywołać międzynarodowy skandal

W czwartek 29 stycznia Maxi Schafroth przeprosił za swój nietrafiony żart, który polegał na próbie wywieszenia amerykańskiej flagi w centrum Nuuk, stolicy Grenlandii. Podobne oświadczenie wydała też niemiecka telewizja NDR, tłumacząc zachowanie satyryka chęcią skomentowania agresywnych działań Stanów Zjednoczonych.

Amerykańska flaga na Grenlandii? Niemiec przeprasza za „żart”

Rzeczniczka stacji telewizyjnej zapewniała, że celem happeningu nie było urażenie mieszkańców wyspy. Przyznała, że mieszkańcy Grenlandii odebrali skecz Schafrotha zupełnie inaczej. Komik chciał odnieść się do wywołanej przez Donalda Trumpa dyskusji na temat duńskiej wyspy i wypowiedzi amerykańskiego prezydenta o przejęciu regionu.

Zachowanie Niemica, podejmowane na potrzeby programu satyrycznego „Extra 3”, skomentował jeden z grenlandzkich aktywistów, Orla Joelsen. „Ten gość próbował wywiesić amerykańską flagę przed centrum kultury w Nuuk. Maszty flagowe należą do centrum kultury. Na szczęście personel na czas go powstrzymał” – zaznaczał. – „Jeśli nie szanujesz naszych wartości, to dlaczego jesteś w Nuuk?!” – pytał Joelsen.

Flaga USA na Grenlandii. Burmistrz Nuuk komentuje

Na prowokację Schafrotha zareagowali zarówno pracownicy centrum kultury Katuaq, jak i zwykli przechodnie. Wezwano też policję, która ukarała mężczyznę mandatem. Burmistrz Nuuk Avaaraq Olsen skomentowała incydent w czwartek 29 stycznia. Zwróciła się z apelem do twórców oraz dziennikarzy, by „zastanowili się, zanim coś zrobią”.

„Wywieszanie przy naszym centrum kultury flagi supermocarstwa militarnego, które od tygodni sugeruje użycie siły zbrojnej przeciwko naszemu krajowi, nie jest żartem” – pisała w oświadczeniu Olsen. „Zanim zaczniecie filmować, zatrzymajcie się na chwilę. Pomyślcie” – prosiła.

„Różnice kulturowe w humorze nie usprawiedliwiają zachowań, które przerażają ludzi lub podważają ich poczucie bezpieczeństwa. Intencja nie jest ważniejsza od skutków” – dodawała. Zwróciła uwagę, że happening z flagą nie były jedyną skandaliczną sytuacją w ostatnim czasie. Jako inny przykład podała wypytywanie miejscowych dzieci o możliwą wojnę czy inwazję. Zapewniła, że lokalne służby starają się zmniejszać stres mieszkańców i wspierać ich na różne sposoby w tym trudnym okresie.

Czytaj też:

Trump odpuścił Grenlandię. Na jaw wyszły zaskakujące faktyCzytaj też:

Grenlandia odsłania swoje tajemnice. Nie tylko lód i mróz