Rosja rozpoczęła modernizację koszar z czasów radzieckich w Pietrozawodsku, które od lat 90. pozostawały w większości puste – wynika z danych satelitarnych, do których dotarł portal fiński portal Yle. Budowa w mieście oddalonym od granicy o ok. 160 km rozpocznie się w tym roku. Postępy prac budowlanych są także widoczne w Kandałakszy nad Morzem Białym w pobliżu Półwyspu Kolskiego, nieco ponad 100 km od granicy z Finlandią.

W Pietrozawodsku znajduje się duża baza lotnicza i magazyn sprzętu, w tym nowe hangary. Obecnie w Republice Karelii stacjonuje około 2,5 – 3 tys. żołnierzy, głównie personelu sił powietrznych. W bazie lotniczej Besowiec znajduje się 80 myśliwców, zarówno najnowocześniejszych Su-35S, jak i starszych Su-27. Z kolei w magazynie stacjonuje ok. dwa tys. czołgów, pojazdów i dział artyleryjskich, głównie z czasów radzieckich. Jest tam również siedziba pułku radiotechnicznego, który obsługuje ok. 10 stacji radarowych.

Rosja modernizuje garnizon z czasów radzieckich przy granicy z Finlandią. Ekspert zabrał głos

Według eksperta wywiadu remontowany garnizon będzie prawdopodobnie wykorzystywana przez nowy korpus armii, co w praktyce oznacza około 15 000 dodatkowych żołnierzy. Latem garnizon Rybka był zarośniętym, zrujnowanym terenem, mimo że wykorzystywano go do ćwiczeń. W zeszłym roku nastąpiły bardziej znaczące zmiany. Zdjęcia satelitarne z zeszłej wiosny pokazują, że z dużych obszarów usunięto drzewa, a na placach pojawiły się pojazdy wojskowe.

Rada Miasta Pietrozawodska oświadczyła, że zwiększenie liczby żołnierzy jest wolą Władimira Putina, więc miasto chce to ułatwić. – Naszemu regionowi powierzono odpowiedzialne zadanie: być placówką naszego kraju na granicy z NATO. Naszym zadaniem jako patriotów i przedstawicieli narodu jest pomóc w tym – mówiła serwisowi Karelinform w listopadzie 2025 r. przewodnicząca rady miejskiej Nadieżda Drejzis.

