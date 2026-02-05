Przyszłość TVN niepewna. Donald Trump zmienia front

Amerykański gigant Warner Bros. Discovery znów jest na sprzedaż. W walce o przejecie koncernu, który jest właścicielem stacji TVN, pozostało dwóch graczy: Netflix oraz Paramount Skydance.

Kto kupi właściciela TVN? Donald Trump reaguje

Donald Trump w jednej z publicznych wypowiedzi ocenił, że podmiot, który przejmie Warner Bros. Discovery, powinien kupić całą firmę, łącznie ze stacją CNN. Tymczasem oferta złożona przez Netflix nie obejmuje ani CNN ani żadnych innych tradycyjnych kanałów telewizyjnych, w tym również polskiej stacji TVN.

Ofertę obejmującą wszystkie podmioty złożył natomiast koncern Paramount Skydance. Prezydent USA wielokrotnie podkreślał, że z uwagi na to, że obie spółki już i tak posiadają spory procent rynku medialnego, przejęcie WBD może się okazać problematyczne również z punktu widzenia amerykańskiego prawa.

4 lutego w rozmowie z NBC News Donald Trump zapowiedział, że wycofuje się ze swojego zaangażowania w rywalizację Netflixa i Paramount Skydance o to kto przejmie koncern Warner Bros Discovery. – Muszę być postrzegany jako wyjątkowo silny i wpływowy prezydent, ponieważ obie strony zwróciły się do mnie z prośbą o pomoc. Ale ja nie jestem od tego, sprawą zajmie się wymiar sprawiedliwości – stwierdził prezydent USA.

Dopytywany przez dziennikarzy o to, jak według niego powinien się zakończyć spór, Donald Trump odparł, że „koncerny przerzucają się wzajemnymi oskarżeniami o to, że są za duże i przez to nie powinny mieć zgody na przejmowanie kolejnych spółek”. – Walczą ze sobą na noże, jak opętani. No ale ktoś musi tutaj wygrać – powiedział amerykański przywódca.

Przejęcie właściciela TVN a wpłaty na kampanię Trumpa

Tymczasem eksperci przypominają, że w przeszłości przejęcie Paramount przez Skydance nastąpiło po zawarciu ugody i wypłaceniu 16 milionów dolarów na konto fundacji Donalda Trumpa. Wcześniej amerykański prezydent oskarżył stację CBS o manipulowanie wywiadu z Kamalą Harris. Koncern należy do Davida Ellisona, syna miliardera Larry’ego Ellisona. Biznesmen, który jest udziałowcem firmy Oracle, jest w gronie dobrych znajomych Donalda Trumpa.

