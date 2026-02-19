Skandal w rodzinie królewskiej. Brat Karola III został zatrzymany

Andrew Mountbatten-Windsor został zatrzymany na terenie Wielkiej Brytanii. Młodszy brat Karol III ma być podejrzewany o nadużycia związane ze sprawowaniem funkcji publicznej.

Według wstępnych informacji sprawa dotyczy okresu, gdy pełnił jeszcze obowiązki reprezentacyjne. Na razie nie ujawniono szczegółów zarzutów ani okoliczności zatrzymania.

Obecnie książę nie wykonuje żadnych oficjalnych zadań w imieniu rodziny królewskiej – od kilku lat pozostaje wycofany z życia publicznego

Wkrótce więcej informacji