Sikorski odznaczony przez prezydenta Zełenskiego. Oprócz niego jeszcze 6 Polaków

23 lutego, w przeddzień czwartej rocznicy pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, prezydent Wołodymyr Zełenski przyznał państwowe odznaczenia. Broniący się przed agresją Moskwy kraj chciał docenić osoby szczególnie zaangażowane we wspieranie Ukrainy na arenie międzynarodowej w tym trudnym czasie.

Ukraina. Zełenski odznaczył Sikorskiego i 6 innych Polaków

Na opublikowanej w sieci liście znalazło się siedmiu Polaków, m.in. minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji został wyróżniony ze względu na „znaczący osobisty wkład w zacieśnianie współpracy międzypaństwowej, wspieranie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz owocną działalność humanitarną i charytatywną”.

Sikorski otrzymał Order Księcia Jarosława Mądrego II stopnia. W roku 2011 polityk ten został uhonorowany tym samym odznaczeniem III stopnia.

Oprócz ministra, odznaczenia otrzymali także szef firmy Exen Mateusz Wodziński, burmistrz warszawskiego Mokotowa Rafał Miastowski, burmistrz Orzesza Mariusz Oleś, dziennikarz Michał Przedlacki, założyciel „Krytyki Politycznej” i dyrektora Instytutu Studiów Zaawansowanych w Warszawie Sławomir Sierakowski oraz prezes Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Skórka.

Prezydent Ukrainy docenił też wkład polityków i aktywistów z innych krajów, a także swoich rodaków. Wśród odznaczonych znalazła się m.in. szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas, .

Expose Sikorskiego. Poruszał kwestię Ukrainy i Rosji

W czwartek 26 lutego minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wygłosił w Sejmie expose, dużo uwagi poświęcając kwestii bezpieczeństwa Polski. Łączył je z sytuacją Ukrainy. – Wszyscy dostrzegamy zagrożenia. Sytuacja jest poważna. Świadomość niebezpieczeństwa może paraliżować lub mobilizować. Na paraliż nie możemy sobie pozwolić. Pasywność lub liczenie na innych to zaproszenie do eskalacji, tak jak samo jak wykrzykiwanie, że to nie nasza wojna – mówił.

– W różnych krajach Europy coraz częściej padają ostrzeżenia przed wojną. Ostrzegają Dania, Niemcy, Francja. Sekretarz generalny NATO mówi, że Rosja przeniosła wojnę do Europy. Historia wrzuca nas na głęboką wodę. Już dzisiaj na całym kontynencie doświadczamy aktów dywersji – dodawał.

– Ameryka się zmienia. Możemy albo dostrzec fakty i odpowiednio się przygotować, albo zasłonić oczy i uszy – mówił dalej. – To nie my określamy interes narodowy USA. Pytam prawą stronę sali. Czy nie dotarło do was, że przedwczoraj USA, tak jak Chiny wstrzymały się od głosu w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w sprawie nienaruszalności granic Ukrainy? – zwracał uwagę posłom.

