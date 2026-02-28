Nawrocki i Tusk reagują na ataki w Iranie. „Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze”

W sobotę 28 lutego w godzinach porannych Izrael rozpoczął „prewencyjny atak” na Iran, a Teheran odpowiada działaniami odwetowymi. „Bracia i siostry, obywatele Izraela, przed chwilą Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły operację, która ma na celu wyeliminowanie egzystencjalnego zagrożenia ze strony terrorystycznego reżimu w Iranie” – napisał Benjamin Netanjahu w wydanym oświadczeniu. W dalszej części komunikatu premier Izraela podziękował Donaldowi Trumpowi za jego „historyczne przywództwo”.

Atak Izraela na Iran. Karol Nawrocki reaguje. „Mieliśmy świadomość”

Głos w sprawie zabrał Karol Nawrocki. „Jestem na bieżąco informowany o dzisiejszych atakach na cele w Iranie. Dzięki utrzymywanym kanałom sojuszniczym i koalicyjnym, mieliśmy świadomość podjęcia działań militarnych przez Izrael i USA” – napisał prezydent na portalu X (dawnym Twitterze – red.). Karol Nawrocki podkreślił, że obecnie priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Polakom w rejonie Bliskiego Wschodu, w tym dyplomatom i żołnierzom naszych kontyngentów wojskowych.

„Pozostaję w stałej łączności z sojusznikami z NATO i instytucjami państwa” – podsumował Karol Nawrocki.

Przed godz. 9:00 Donald Tusk poinformował, że odebrał meldunki Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z atakiem Izraela i USA na Iran. „W tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze. Jedność Polaków w kwestii bezpieczeństwa jest dziś szczególnie ważna” – napisał premier.

Co z Polakami w Iranie? Nowy komunikat MSZ

Maciej Wewiór, rzecznik MSZ, przekazał, że na tę chwilę nie ma informacji, aby w porannych atakach ucierpieli obywatele Polski. – Apelujemy do obywateli RP przebywających w Iranie o jego opuszczenie. Rekomendujemy również wyjazd z Libanu oraz unikanie wszelkich podróży do całego regionu, w tym do Izraela. W przypadku dalszego pogorszenia sytuacji należy liczyć się z możliwymi zakłóceniami w ruchu lotniczym i ograniczoną dostępnością połączeń – podkreślił Wewiór.

