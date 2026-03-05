Przejęcie właściciela TVN zostanie „dość szybko” zatwierdzone? „Pojawiało się wiele obaw”

Przewodniczący Federalnej Komisji Łączności Brendan Carr powiedział CNBC, że oferta Paramount Skydance dotycząca przejęcia Warner Bros. Discovery jest bardziej „przejrzysta” niż oferta Netflixa. Dodał, że spodziewa się jej „dość szybkiego” zatwierdzenia. Szef FCC stwierdził, że „pojawiało się wiele obaw, gdy potencjalnym nabywcą był Netflix”. Carr wyjaśnił, że w związku z tą konkretną kombinacją pojawiło się wiele wątpliwości związanych z kwestią konkurencyjności.

Netflix zdaniem przewodniczącego Federalnej Komisji Łączności „miałby bardzo trudną drogę” do uzyskania zgody organów regulacyjnych. Takich obaw nie budzi z kolei oferta Paramount. – Myślę, że może to przynieść konsumentom realne korzyści – przekonywał Carr. Szef FCC podsumował, że jeżeli Federalna Komisja Łączności „odegra jakąkolwiek rolę, będzie ona minimalna”.

TVN zmieni właściciela. Paramount Skydance będzie miało łatwiej niż Netflix

W zeszłym tygodniu Paramount złożyło ofertę zakupu całości WBD po cenie 31 dolarów za akcję. Netflix zamierzał kupić studio i działalność streamingową giganta medialnego za 27,75 dol. za akcję. Oferta Paramount obejmuje natomiast płatne sieci telewizyjne Warner Bros. Discovery, takie jak CNN, TBS i TNT. Transakcje doprowadziły do dyskusji dotyczącej naruszenia przepisów antymonopolowych w amerykańskiej branży kinowej.

Proponowana fuzja Netflixa wywołała także pytania o dominację na rynku streamingu, bo połączyłaby dwie najpopularniejsze platformy: Netflix i HBO Max należące do WBD. Paramount po sfinalizowaniu transakcji ma połączyć swoją usługę streamingową Paramount+ w jedną z HBO Max. Paramount zaproponował siedem miliardów dol. kary za zerwanie umowy, jeśli umowa nie uzyska zgody organów regulacyjnych. Zapłacił też 2,8 mld dol. za anulowanie transakcji Warner Bros. Discovery z Netflixem.

