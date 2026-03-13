Europejski kraj powiedział Ukraińcom „dość”. Chodzi o konkretną grupę

W czwartek 12 marca parlament Norwegii przegłosował ograniczenie praw części uchodźców z Ukrainy. Wyłączył spod ogólnych zasad mężczyzn, którzy podlegają w swoim kraju służbie wojskowej. Od teraz będą oni ubiegali się o ochronę w ramach zwykłej procedury azylowej i nie obejmie ich automatyczny system ochrony zbiorowej.

Norwegia. Przegłosowano ograniczenie w przyjmowaniu ukraińskich uchodźców

Zmiana dotknie Ukraińców płci męskiej w wieku od 18 do 60 lat. Od lutego 2022 roku, kiedy Rosja napadła na ich kraj, wszyscy obywatele Ukrainy mogli korzystać z uproszczonego sposobu uzyskiwania pozwoleń na pobyt w Norwegii. Łącznie do tego kraju uciekło ponad 80 tys. takich uchodźców.

W nowych zasadach uwzględniono wyjątki. Obejmą one te osoby, które zdążyły już wcześniej skorzystać z ochrony zbiorowej. Ograniczenie nie będzie dotyczyło także osób niezdolnych do służby wojskowej ze względów zdrowotnych, samotnych ojców czy mężczyzn, sprawujących opiekę nad dziećmi lub innymi osobami bliskimi.

Norwegia. Kolejne etapy ograniczania pomocy dla Ukraińców

To kolejna już próba ograniczenia przez Norwegię napływu uchodźców z Ukrainy. Wcześniej takie kroki podjęto jesienią 2024 roku. Część regionów Ukrainy uznano wówczas za tzw. obszary bezpieczne, których mieszkańcy nie kwalifikują się automatycznie do tej formy ochrony. Następnie katalog obszarów tych rozszerzono i obecnie obejmuje on 14 ukraińskich obwodów, czyli miejsce zamieszkania prawie połowy ludności Ukrainy.

Warto zaznaczyć, że premier Norwegii Jonas Gahr Stoere powtarzał wiele razy, iż nie należy dzielić uchodźców ze względu na ich zdolność do walki, ponieważ ta decyzja należy do władz w Kijowie. Na początku marca ugiął się jednak, ponieważ inicjatywa rządzącej centrolewicy zyskała poparcie skrajnie prawicowej Partii Postępu. Argumentowano, że mężczyźni w wieku poborowym powinni pomagać w obronie kraju przed rosyjskimi najeźdźcami.

Czytaj też:

Zełenski straszy Orbana. „Podamy jego adres naszym siłom zbrojnym”Czytaj też:

Przez Iran świat zapomniał o Ukrainie? Wymowne słowa