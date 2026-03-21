Iran zaatakował bazę USA na Oceanie Indyjskim. Biały Dom nie komentuje

Z ustaleń dziennikarzy amerykańskiego dziennika „The Wall Street Journal” wynika, że do ataku doszło w piątek rano czasu lokalnego. Iran wystrzelił w stronę wyspy Diego Garcia, a konkretnie leżącej na nim brytyjsko-amerykańskiej bazy wojskowej, dwa pociski balistyczne. Żaden z pocisków nie trafił w cel. Jeden miał ulec awarii w trakcie lotu, a w kierunku drugiego amerykański okręt wojenny wystrzelił pocisk antyrakietowy SM-3. Nie wiadomo jednak, czy pocisk został strącony przez Amerykanów, czy sam chybił.

Rakiety pokonały około 3,8 tys. km., co pokazuje, że rzeczywisty zasięg irańskich pocisków może być znacznie większy niż wcześniej deklarowane 2 tys. Jak dotąd Biały Dom i Pentagon milczą w sprawie ataku. Sprawy nie komentują również Brytyjczycy.

Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie

Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje niezwykle napięta. W tym samym czasie Siły Obronne Izraela przekazały, że ich lotnictwo „uderza w cele irańskiego reżimu terrorystycznego w Teheranie”. Media donosiły o eksplozjach w zachodniej części stolicy Iranu. Z kolei Ministerstwo Obrony Arabii Saudyjskiej poinformowało o zestrzeleniu ponad 20 dronów. Także resort obrony Kuwejtu przekazał, że odpiera „wrogie ataki rakietowe i dronowe”. Wybuchy słychać było również w Dubaju. Jak stwierdziły władze miasta, był to efekt „skutecznych operacji przechwytywania” dronów przez systemy obronne.

Iran odgraża się, że uderzy „decydującą siłą” w Zjednoczone Emiraty Arabskie. Izrael natomiast wciąż atakuje nie tylko w Iranie, ale take w Libanie. Siły izraelskie wezwały do "natychmiastowej ewakuacji" mieszkańców siedmiu dzielnic na południowych przedmieściach stolicy tego kraju. Izraelczycy tłumaczą to atakami na cele Hezbollahu.

