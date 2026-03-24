Zwolnienia u przyszłego właściciela TVN. „Lekkomyślność i chciwość przełożonych”

Gildia Scenarzystów Amerykańskich określił piątkowe zwolnienia w CBS News jako przykład „lekkomyślności i chciwości przełożonych”, zaznaczając jednocześnie, że redukcja etatów dotknęła również członków związku. Cięcia mają objąć około sześciu proc. pracowników liczącej ok. 1 100 osób stacji, która będzie znajdować się w tej samej grupie medialnej co TVN. Oznacza to likwidację około 60 -70 stanowisk.

Jedna z największych redukcji obejmie CBS News Radio, które zostanie zamknięte po prawie 100 latach. Wszyscy pracownicy serwisu radiowego zostaną zwolnieni. „Po raz kolejny nasi członkowie stracili pracę z powodu lekkomyślności i chciwości swoich szefów” – zaznaczyli związkowcy. Dodano, że „CBS News Radio to instytucja, w której pokolenia najlepszych dziennikarzy w kraju spędziły swoją karierę, relacjonując wiadomości i pociągając do odpowiedzialności osoby sprawujące władzę”.

TVN zmieni właściciela. Gildia Scenarzystów Amerykańskich krytykuje zwolnienia w CBS News

Według Gildii Scenarzystów Amerykańskich „decyzja o zamknięciu CBS News Radio świadczy o nieudolnym przywództwie Bari Weiss i Davida Ellisona”. „Dziesiątki dziennikarzy CBS zwolnionych dzisiaj służyły Amerykanom dzięki swojemu talentowi i poświęceniu. Biorąc pod uwagę szkody, jakie David Ellison wyrządził CBS News w ciągu zaledwie kilku miesięcy, nie można pozwolić rodzinie Ellisonów na przejęcie CNN ani żadnego innego ważnego serwisu informacyjnego” – czytamy.

Przejęcie Warner Bros. Discovery, właściciela CNN, czy TVN przez Paramount Skydance, które ma w portfolio CBS News, wywołuje obawy przed kolejnymi zwolnieniami, w związku z planowanym połączeniem tych mediów informacyjnych pod jednym właścicielem. Związkowcy pracujący w CBS News 24/7 zorganizowali na początku ubiegłego tygodnia 24-godzinny strajk, domagając się nowej umowy po wygaśnięciu poprzedniej na początku tego miesiąca.

Czytaj też:

