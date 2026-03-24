Wędkarz złowił rekordową rybę. „To największy potwór, jakiego kiedykolwiek widziałem”

Kyle Hatrock z miasta Coeur d’Alene w Idaho 1 lutego złowił, a następnie wypuścił pstrąga Clarka, ustanawiając tym samym nowy rekord stanu – 68,58 centymetrów. Połów miał miejsce na najgłębszym jeziorze w Idaho (350 metrów) i piątym w Stanach Zjednoczonych – Pend Oreille. Departament Rybołówstwa i Łowiectwa stanu Idaho podkreślił w mediach społecznościowych, że „bez wątpienia kryje ono w sobie wodne bestie o mitycznych rozmiarach”.

Sam zbiornik wodny jest jeziorem polodowcowym. Liczy 375 kilometrów kwadratowych powierzchni. W tej ogromnej przestrzeni, w ciemnoniebieskiej głębi, może ukrywać się ryba potwornych rozmiarów. I tak też było tym razem. – Właśnie zarzuciliśmy wszystkie wędki, gdy niecałe 10 minut później jedna z nich zaczęła gwałtownie wyciągać linkę – relacjonował wędkarz. Hatrock kontynuował, że „jego pierwszy hol wyniósł ponad 137 metrów i trwał około 15 – 20 minut”.

Wędkarz z Idaho pobił rekord stanu. Te ryby rzadko przekraczają 50 cm, jego miała prawie 70

– Gdy tylko ryba wpadła do sieci, mój przyjaciel zaczął wariować, mówiąc: „To największy potwór, jakiego kiedykolwiek widziałem!” – kontynuował wędkarz z Idaho. Hatrock wraz ze swoim znajomymi natychmiast przyłożyli miarkę do ryby. Jak się okazało, pstrąg Clarka oficjalnie pobił poprzedni rekord o 5,08 cm. Pstrągi Clarka rzadko przekraczają 50,80 cm, nie mówiąc o 68,58 cm. Rekord stanu jeszcze mocniej umacnia reputację jeziora Pend Oreille jako najlepszego łowiska pstrągów w Idaho.

Pend Oreille jako popularny ośrodek wędkarstwa jest cenione szczególnie ze względu na występowanie pstrąga tęczowego, nerki, czy palii jeziorowej. Portal Outdoor Life zauważył, że gdyby wędkarze zatrzymali rybę, mogliby również pobić rekord stanu, jeżeli chodzi o wagę, ale przepisy w Idaho zabraniają wędkarzom zatrzymywania pstrągów. – Na początku nie do końca docierało do mnie, że złapałem tak wielką rybę. Nigdy nie sądziłem, że znajdę się w księdze rekordów – zakończył Hatrock.

