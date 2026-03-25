Chcieli zinfiltrować węgierską opozycję. Poszkodowani mają problem, kim jest tajemniczy agent?

Zgodnie z dokumentami, które trafiły do serwisu śledczego Direkt36 przeprowadzono dobrze zorganizowaną akcję mającą na celu zniszczenie systemu informatycznego największej węgierskiej partii opozycyjnej TISZA. Osoby powiązane z ugrupowaniem chciały to udaremnić, ale wtedy pod presją służb specjalnych wszczęto przeciwko nim postępowanie policyjne, które według wielu oznak było pod fałszywym pretekstem.

Sprawa rozpoczęła się na początku lipca 2025 r. Trzech śledczych z wydziału ds. cyberprzestępczości Narodowego Biura Śledczego zadzwoniło do drzwi domu jednorodzinnego w małym miasteczku na przedmieściach Budapesztu. Powodem było przeszukanie dotyczącego dziecięcej pornografii. W związku z takim samym powodem przeszukano też statek zacumowany przy nabrzeżu w Budapeszcie. Akcje zostały przeprowadzone po anonimowym zgłoszeniu.

Nowe „Watergate” na Węgrzech? Wyszła na jaw próba infiltracji TISZ-y przez służby specjalne

19-latek i 38-latek, u których przeprowadzono przeszukania, oświadczyli jednak, że pracują dla TISZ-y. Młodszy z mężczyzn był informatykiem, a starszy odpowiadał za ochronę wewnętrznych systemów i miał dostęp do podstawowych systemów partii. W sprawę zaangażowano też kilka służb specjalnych. Padło polecenie, aby policja zajęła się sprawą, kiedy zgłoszenie ws. pornografii dziecięcej jeszcze nie dotarło do Narodowego Biura Śledczego.

Nalegano również, aby w przeszukaniu na statku uczestniczył ekspert Specjalnej Służby Bezpieczeństwa Narodowego. Jego pracą kieruje biuro Kancelarii Premiera, na którego czele stoi jeden z zaufanych współpracowników Viktora Orbana. Zaskakująca była także obecność Biura Ochrony Konstytucji, która nie zajmuje się zazwyczaj przestępstwami związanymi z dziecięcą pornografią.

Informatyk dostał ofertę nie do odrzucenia. „Nie będziesz miał żadnych kłopotów”

Na zabezpieczonych u mężczyzn nośnikach danych nie znaleziono śladów dziecięcej pornografii. Natrafiono jednak na szczegóły operacji, której celem było włamanie się do systemu informatycznego TISZ-y i jego unieruchomienie. Wszystko przez nieznaną osobę posługującą się pseudonimem Henry, która chciała zwerbować 19-latka do tajnej akcji, oferując mu hojne wynagrodzenie. Agent zasugerował, że wie o jego powiązaniach z międzynarodową grupą haktywistów. Nakazał mu zaprzestać wspierania TISZ-y, a „w zamian on i jego przyjaciele nie będą mieć żadnych kłopotów”.

Henry miał obszerne informacje na temat wewnętrznych spraw największej węgierskiej partii opozycyjnej. Po tym, jak się okazało, że 19-latek nie pracuje już dla węgierskiej partii, namawiał go do powrotu. Agent przewidywał również pewne wydarzenia, m.in. ujawnienie skradzionej bazy danych TISZ-y. 19-latek symulował zainteresowanie i powiadomił o zamiarach agenta 38-latka, który dał o tym znać kierownictwu ugrupowania, które może przejąć władzę na Węgrzech.

Henry próbował namówić 19-latka na spotkanie. Oferował mu usługi prostytutek

Henry wiedział również o tym, że 38-latek jest chory oraz o spotkaniu mężczyzny z 19-latkiem. Agent mógł mieć też pewien ograniczony dostęp do systemów TISZ-y. Henry próbował również namówić 19-latka na bezpośrednie spotkanie, przekonując go, że jeśli się zgodzi, otrzyma w ramach zapłaty nawet cztery prostytutki. Mężczyźni planowali zdemaskować agenta za pomocą kamery w pasku, ale plany pokrzyżowało im przeszukanie.

Węgierska partia opozycyjna obawia się, że przed wyborami ich systemy informatyczne padną ofiarą cyberataków. Biura Ochrony Konstytucji poleciło, aby Narodowe Biuro Śledcze skupiło się na pasku z kamerą, a nie na ujawnieniu kim jest Henry. W grudniu na polecenie Biura Ochrony Konstytucji doszło kolejnego przeszukania mieszkań 19-latka i 38-latka. Mimo braku dowodów nie zostało też zamknięte śledztwo ws. dziecięcej pornografii.

